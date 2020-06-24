Мігрень і нежить. Вчені назвали нові симптоми коронавірусу



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Медики пояснили, на які перші ознаки хвороби варто звернути увагу.

У різних країнах, враховуючи Україну, зростає кількість заражених коронавірусом. Враховуючи це, медики та вчені знову взялися обговорювати симптоми Covid-19, які можуть бути найочевиднішим індикатором хвороби.

Наприклад, нещодавно фахівці з Центру по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) додали до списку потенційних симптомів Covid-19 нудоту і діарею.

«У людей з Covid-19 був широкий спектр симптомів — від найлегших до важкої форми протікання хвороби. Симптоми можуть з’явитися через 2−14 днів після впливу вірусу», — заявили в CDC.

У квітні 2020-го у СDC також визначили серед симптомів коронавірусу лихоманку, кашель, задишку, втому, головну біль, втрату смаку і хворе горло.

Нещодавно до цього списку додали «нежить або закладений ніс», що ускладнює виокремлення хвороби Covid-19 серед інших захворювань або звичайної застуди. Більш того, медики з США заявили, що «цей список не покриває всі можливі симптоми коронавірусу».

Тому фахівці рекомендують звернутися за медичною допомогою навіть тим людям, у яких є затруднене дихання, біль або тяжість у грудях, постійна втома або синій відтінок губ/обличчя.

Що стосується головного болю — деякі медики також вважають, що нехарактерна постійна мігрень може бути ознакою Covid-19.

«У вас може бути жар, у вас може бути постійний кашель, і все це може бути причиною головного болю. Проте, головний біль при Covid-19 описується як дуже сильне відчуття здавлювання і зазвичай посилюється при кашлі і лихоманці», — говорить доктор Мерл Даймонд, президент і керуючий директор Чиказької клініки, яка спеціалізується на головному болю.

Вчені заявляють, що під час карантину ознаки мігрені можуть проявлятися у набагато більшої кількості людей, оскільки вони змушені змінити свій нормальний графік роботи і відпочинку, що негативно впливає на нервову систему.

Тим, у кого нещодавно почалися тривалі головні болі, медики радять звернутися за допомогою до фахівців. А у якості превентивних заходів, за словами Даймонд, варто пити більше води і чергувати відпочинок разом з фізичними навантаженнями для організму.

Згідно зі свіжими дослідженнями вчених з Кембріджського і Гринвічського університетів, масове використання антибактеріальних масок дозволить стримати поширення коронавірусу серед населення і запобігти другій хвилі пандемії.

«Існує поширена думка, що носіння маски означає, що ви вважаєте оточуючих небезпечними. Насправді, надягаючи маску, ви у першу чергу захищаєте оточуючих від себе. Культурні і навіть політичні проблеми можуть перешкодити людям носити маски для обличчя, тому ідея повинна бути ясною: «моя маска захищає вас, ваша маска захищає мене», — заявили автори роботи.

За їх даними, носіння масок може запобігти поширенню хвороби протягом наступних 18 місяців, які потенційно необхідні для розробки вакцини.

У роботі зазначено, що якщо хоча б 50% населення будуть носити звичайні маски для обличчя — це дозволить утримувати показник поширення вірусу — R — нижче 1.0. Саме таке число R необхідно для уповільнення пандемії.

Коронавірус в Україні

Всього 39014

Хворіють 20554

Одужали 17409

Померли 1051

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Як вже відомо, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.