У Румунії через потужні зливи підтоплені 160 сіл і троє загиблих (відео)



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Низка місцевих доріг заблоковані через високий рівень води та повалені дерева

Цей червень став рекордним для країни за кількістю опадів за останні 60 років - ЗМІ

У Румунії внаслідок потужних злив підтоплені вже більше 160 населених пунктів у 29 повітах, троє людей загинули. Про це повідомляють румунські ЗМІ, серед яких Digi24.

Зазначається, що, у центрі та на півночі Румунії сотні будинків знеструмлені та підтоплені внаслідок дощів.

«Цей червень став рекордним за кількістю опадів за останні 60 років. Для повітів Бистриця-Несеуд, Сучава та Марамуреш, останній з яких межує з Україною, на сьогодні оголосили червоний рівень попередження щодо повеней», - йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ інформують, що напередодні йшлося про одного загиблого внаслідок повеней, зараз їхня кількість зросла до трьох. «Загиблі проживали у повітах Біхор, Сучава и Васлуй», - пишуть журналісти.

Також повідомляється, що низка місцевих доріг заблоковані через високий рівень води та повалені дерева. У повіті Бістріца-Несеуд обвалилося 25 метрів міжсільської дороги над річкою.



Внаслідок негоди обмежений рух і на чотирьох дорогах національного значення, а на двох - повністю заблокований.



Як повідомлялося раніше, від повеней потерпають також Сербія і Польща, попередження про небезпеку підтоплення оголошено для окремих районів Чехії.

Нагадаємо, стихія вирує і в Україні. У Чернівцях найбільший ринок Буковини йде під воду.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Зазначимо, що через зсуви у Карпатах зникло озеро Криве.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.



