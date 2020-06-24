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    У Києві знову сплеск коронавірусу: за добу майже сотня нових випадків

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    У Києві знову сплеск коронавірусу: за добу майже сотня нових випадків

    На Київщині коронавірус виявлено ще у 47 осіб

    Станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб. За попередню добу збільшення складало 61 особу. 

    З початку епідемії у Києві одужали 1440 людей (за добу 25), померли 101 особа.

    У Київській області зафіксовано 2332 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 47 осіб. За попередню добу збільшення складало 49 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1147 особа (за добу 6), померли 47 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 39014 випадки Covid-19. Протягом 23 червня отримано 940 повідомлення про нові підтверджені випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      38074
    • Хворіють
      20083
    • Одужали
      16956
    • Померли
      1035

    Нагадаємо, станом на ранок 23 червня, у Києві було підтверджено 4429 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 61 особу. 

    У Київській області було зафіксовано 2285 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 49 осіб

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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