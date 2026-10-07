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США закликають своїх громадян виїхати з РФ через ймовірний спалах легеневої чуми

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США закликають своїх громадян виїхати з РФ через ймовірний спалах легеневої чуми
Будівля посольства США у Москві
фото з відкритих джерел

У посольстві нагадали, що допомога американцям у РФ наразі є вкрай обмеженою

Американське дипломатичне представництво в Росії звернуло увагу на інформацію про спалах легеневої чуми в Іркутській області, де хвороба призвела до загибелі людини, а також спричинила введення карантинних обмежень і блокування роботи місцевих медустанов. Про це пише «Главком».

У відомстві наголосили, що уважно відстежують ситуацію, однак допомога американцям в РФ, особливо за межами Москви, є вкрай обмеженою, а для самих працівників дипмісії можуть запровадити додаткові заборони на пересування.

У зв'язку з цим Держдепартамент нагадує про найвищий – 4-й рівень небезпеки для поїздок до РФ та закликає співгромадян негайно залишити територію країни, а інших утриматися від візитів через загрози безпеці, ризик незаконних затримань і проблеми зі здоров'ям.

Громадянам США, які перебувають у зоні ризику, рекомендують дотримуватися вимог місцевих медиків, оминати карантинні заклади та терміново звертатися до лікарів у разі появи температури чи симптомів ураження дихальних шляхів.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу Росії у зв'язку з можливим випадком легеневої чуми в Іркутській області. 

Американський лідер висловив співчуття через ситуацію та зазначив, що сучасні мікроби стають стійкішими до лікування, порівнявши їх із силою армії.

Нагадаємо, раніше в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.

Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.

Теги: хвороба росія США

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