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Померла зірка фільму «За двома зайцями» Таїсія Литвиненко

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Померла зірка фільму «За двома зайцями» Таїсія Литвиненко
Про час та місце церемонії прощання син пообіцяв повідомити пізніше
фото: Назар Стригун

Народної артистки не стало у віці 90 років

6 квітня  померла народна артистка України, акторка театру і кіно Таїсія Литвиненко. Вона прожила 90 років. Про смерть акторки повідомив її син Назар Стригун, пише «Главком».

«Наше сонечко зійшло в неділю і покинуло нас у неділю», – написав Стригун.

Причину смерті він не розголошує. Про час та місце церемонії прощання він пообіцяв повідомити пізніше.

Померла зірка фільму «За двома зайцями» Таїсія Литвиненко фото 1
скріншот

Як відомо, Таїсія Литвиненко народилася 10 лютого 1935 року в селі Погреби Броварського району Київської області. 1957 року вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Після завершення навчання Литвиненко розпочала свою театральну кар'єру у Львівському Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької. У 1988 році її було удостоєно звання Народної артистки Української РСР. За час своєї творчої кар'єри артистка встигла знятися у таких картинах, як «Назар стодоля», «За двома зайцями», «Вавилон-ХХ», «Павло Полуботок» та інших. Також вона була нагороджена різними відзнаками, серед яких Орден княгині Ольги всіх трьох ступенів.

Теги: кіно театр

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