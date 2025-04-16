Маск шукає жінок у своїй соцмережі, аби зачати безліч дітей – WSJ

Раінше Ілон Маск «масово пропонував» свою сперму жінкам, якщо вони згодні народити дитину від нього

У розмові з WSJ жінка розповіла, що Маск пропонував їй $15 млн і $100 тис. на місяць в обмін на її мовчання про дитину

Американський бізнесмен Ілон Маск має вже, ймовірно, 14 дітей від різних жінок, хоча люди, які контактують з ним, вважають, що їх може бути більше. Знаходить жінок Макс у власній соцмережі «Ікс» (X). Як передає «Главком», про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Серед співрозмовників видання – 26-річна Ешлі Сент-Клер, популярна в ікс блогерка-консерваторка, яка в лютому заявила, що народила від Маска сина Ромулуса.

Після цієї заяви між Маском і Сент-Клер розпочалися публічні конфлікти. Бізнесмен наголосив, що ніколи публічно не визнавав батьківства над хлопчиком, а попри це дав жінці щонайменше $2,5 млн.

фото: SARAH BLESENER FOR WSJ

У розмові з WSJ жінка розповіла, що Маск пропонував їй $15 млн і $100 тис. на місяць в обмін на її мовчання про дитину. Коли ж вона хотіла, щоб бізнесмен пройшов тест на батьківство, їй довелося розмовляти з помічником Маска Джаредом Бірчаллом. Той попередив жінку: коли мати дитини Маска йде «законним шляхом» у цих дискусіях, «це завжди призводить до гіршого результату для цієї жінки, ніж було б в інакшому разі».

Джаред Бірчалл керує сімейним офісом Маска, а також керує фінансовими угодами та угодами щодо конфіденційності для жінок, які мають дітей від Маска фото: PATRICK T. FALLON/BLOOMBERG

Сент-Клер розповіла, що ще під час вагітності Маск запропонував їй залучити інших жінок, сурогатних матерів, щоб швидше народити ще більше дітей. Жінка показала журналістові повідомлення від Маска, де той каже, що хоче збільшити кількість дітей до «рівня легіону перед настанням апокаліпсиса».

За даними WSJ, помічник Маска пропонував угоди про мовчання й іншим матерям його дітей.

Так, криптовалютна інфлюенсерка Тіффані Фонг розповіла виданню, що Маск почав ставити їй лайки й відповідати на її публікації, збільшивши її аудиторію та дохід в ікс. А потім написав їй і запропонував зачати разом дитину. Вони ніколи не зустрічалися особисто, і жінка не погодилася на пропозицію.

Нагадаємо, очільник Tesla та SpaceX, власник мережі «Ікс», мільярдер Ілон Маск «масово пропонує» свою сперму жінкам, якщо вони згодні народити дитину від нього. Для цього він облаштовує сімейний маєток у Техасі, про що повідомляє The New York Times та інші ЗМІ.

Зазначається, що Маск почав робити такі пропозиції ще минулого року, коли на званій вечері пропонував власну сперму колишній кандидатці у віце-президенти США Ніколь Шанаган.

До слова, у опублікованій у 2015 році біографії Маск висловив занепокоєння тим, що освічені люди не мають достатньо дітей. «Я не кажу, що тільки розумні люди повинні мати дітей. Я просто кажу, що розумні люди також повинні мати дітей. Я помітив, що багато дійсно розумних жінок мають нуль або одну дитину. І подумав: «Ого, це, мабуть, не дуже добре», – говорив він.

Також Маск оголосив про перенесення штаб-квартир його компаній SpaceX і X з Каліфорнії, на базу Starbase в Техасі.

Маск назвав новий закон Каліфорнії, який встановлює нові шкільні вимоги щодо трансгендерів, як одну з причин переїзду. Закон забороняє шкільну політику, яка вимагає сповіщення батьків, якщо їхня дитина хоче змінити займенники або ідентифікує себе як трансгендер.