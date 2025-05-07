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Парадокси воєнного часу. Атака дронів, стрільба і дитина на гойдалці: відео з Василькова

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Парадокси воєнного часу. Атака дронів, стрільба і дитина на гойдалці: відео з Василькова
Автор відео, Микола Поліщук, лише підписав «Мирне небо мого міста»
фото: скріншот з відео

Васильків вражає контрастами війни: атака дронів, звуки ППО та безтурботна дитина на гойдалці

У Василькові на Київщині журналіст Микола Поліщук зафіксував на відео неймовірний та водночас тривожний парадокс воєнного часу. На кадрах  одночасно чути проліт ворожих дронів, роботу протиповітряної оборони та... безтурботну дитину, яка спокійно гойдається на гойдалці на дитячому майданчику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста.

На відео чутно характерний звук двигуна безпілотного літального апарату, а також періодичні постріли від роботи українських сил ППО, які намагаються збити ворожі цілі. На тлі цих тривожних звуків у кадрі видно маленьку дівчинку, яка, здається, не звертає уваги на небезпеку та продовжує розважатися на гойдалці.

Автор відео, Микола Поліщук, лише підписав «Мирне небо мого міста», але самі кадри говорять про глибокий контраст між жахіттями війни та спробами звичайних людей, особливо дітей, зберегти хоча б крихту нормального життя в умовах постійної загрози.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.

До слова, внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. За словами Ірини, подруги загиблої, жінка була волонтеркою і опікувалася десятьма котами, які також загинули під час атаки.

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Теги: діти війна Київщина

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