Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупований Крим: росіяни вкрали українське обладнання з Херсонщини та запустили канал

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
google social img telegram social img facebook social img
Окупований Крим: росіяни вкрали українське обладнання з Херсонщини та запустили канал
У 2022 році росіяни вивезли обладнання Суспільне.Херсон та створили фейковий телеканал «Таврія»
фото: Центр національного спротиву

Псевдомедіа «Таврія» працюватиме на вкраденому обладнанні Суспільне.Херсон

У тимчасово окупованому Криму відкрили студію пропагандистської телерадіокомпанії «Таврія». Воно працює на вкраденому у Суспільного обладнанні під час втечі з правобережжя області у 2022 році. Про це повідомляє Центр національного спротиву, повідомляє «Главком».

У 2022 році росіяни створили псевдомедіа «Таврія» для просування проросійських наративів на тимчасово окупованій території Херсонщини. Обладнання для цього вони вкрали під час втечі з правобережжя області у 2022 році. Наразі воно використовується у новій студії пропагандистського медіа у Сімферополі.

Центра національного спротиву також зазначає, що студію псевдомедіа наблизили до готелю, в якому проживає гауляйтер Володимир Сальдо. Тепер він є постійним гостем «каналу».

У дописі також зазначається, що причиною переміщення студії став «кадровий голод». Тому що у тимчасово окупованому Херсоні не змогли знайти виконавців поставлених завдань Кремлем. Тож студію перенесли до Криму.

Нагадаємо, що російські окупанти незаконно відбирають майно українців у тимчасово окупованому Криму. Російська влада незаконно експропріює підприємства, заводи, банки, санаторії, готелі, нерухомість, – як державне, так і приватне майно.

Також індивідуальне підприємство Ніни Царьової, матері екснардепа від Партії регіонів і засудженого в Україні Олега Царьова, отримує мільйони рублів від Росії. При цьому російський диктатор Володимир Путін «дякує» Царьову дрібними держзамовленнями.

До того ж Росія може використовувати дитячі літні табори в тимчасово окупованому Криму, щоб перешкодити українським ударам по російських військових об'єктах, розташованих на півострові. Фактично РФ використовує дітей як живий щит, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Теги: Крим окуповані території Херсон Володимир Сальдо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 лютого 2014 року РФ окупувала Крим
Україна точно не благословлятиме цю злочинну оборудку
23 квiтня, 09:09
Визнання Криму Росією: Що стоїть за новими чутками?
Визнання Криму частиною Росії – це відкриття скриньки Пандори
22 квiтня, 11:31
Росіяни пошкодили, зокрема, дев'ять багатоповерхових і десять приватних будинків
На Херсонщині через удари РФ загинуло четверо людей, понад 20 – поранені
18 квiтня, 08:17
На «Миротворці» зазначається, що Федотов є співучасником злочинів російської влади проти України
Головний тренер жіночої збірної Росії з пляжного волейболу потрапив у базу «Миротворця»
14 квiтня, 10:50
Унаслідок падіння БПЛА є пошкодження будинку заступника глави Чечні
У Криму стався приліт у будинок соратника Кадирова – «Атеш»
25 квiтня, 11:41
Окупантів у Криму атакували дрони
Окупантів у Криму атакували дрони
25 квiтня, 06:19
Чубаров закликав кримчан потурбуватись про свою безпеку
«Це лише прелюдія». Чубаров звернувся до мешканців Криму з попередженням
3 травня, 23:32
Дворічного хлопчика прооперували, він перебуває в критичному стані
У Херсоні дворічна дитина випала із вікна багатоповерхівки. Матері загрожує ув'язнення
2 травня, 06:17
На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб
В Музеї просто неба у Пирогові з'явиться кримськотатарська експозиція
6 травня, 09:40

Події в Україні

Росіяни дроном атакували авто енергетиків на Сумщині: є загиблий
Росіяни дроном атакували авто енергетиків на Сумщині: є загиблий
Бойова медсестра знищила групу росіян і врятувала побратимів від оточення
Бойова медсестра знищила групу росіян і врятувала побратимів від оточення
Окупований Крим: росіяни вкрали українське обладнання з Херсонщини та запустили канал
Окупований Крим: росіяни вкрали українське обладнання з Херсонщини та запустили канал
Росіяни атакували цивільний вантажний поїзд на Донеччині
Росіяни атакували цивільний вантажний поїзд на Донеччині
Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ возить школярів з окупованих територій до Курщини
РФ возить школярів з окупованих територій до Курщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
22K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
13K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
8088
Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua