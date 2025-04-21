Глава МЗС Чехії назвав «перемир’я» в Україні виставою

Чеський міністр поставив під сумнів щирість намірів Кремля щодо завершення війни

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв російське оголошення «перемир’я» з виставою. Про це він написав на платформі Х, передає «Главком».

«Це виглядає приблизно так, ніби хтось вирішив оголосити голодування між сніданком і обідом, та при цьому нишком ласує солодощами. Насправді бойові дії не припиняються, а кількість атак з боку Росії тільки підтверджує, що це чергова інформаційна вистава, а не щире прагнення до миру», – написав він.

Крім того, Ліпавський поставив під сумнів щирість намірів Кремля щодо завершення війни, адже РФ навіть не спробувала погодитися на 30-денне перемир’я.

«Путін не тільки не підтримав українську ініціативу, а й одразу почав висувати додаткові умови. Слід орієнтуватися на дії, а не на гучні заяви. Якби Росія дійсно не прагнула війни, вона б її просто не починала», – додав він.

Нагадаємо, російська сторона заявила, що нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Вчора Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила перемир’я.

А вже сьогодні зранку в Києві лунали вибухи.