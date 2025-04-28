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Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку
Пхеньян повторив заяву Москви про нібито «повне звільнення» російського регіону
фото: kcna.kp

Глава КНДР заявив, що його громадяни «боролися за справедливість» в Росії

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин назвав «героями» військових з КНДР, які брали участь у російсько-українській війні. Як передає «Главком», про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

У тексті зазначено, що центральна військова рада Трудової партії, яка є керівною у КНДР, «дала високу оцінку бойовим підрозділам збройних сил КНДР за скоєння героїчних подвигів» у Курській області РФ, де стаються бої між українськими й російськими військами.

Пхеньян повторив заяву Москви про нібито «повне звільнення» російського регіону.

«Підрозділи наших збройних сил, які брали участь в операції зі звільнення Курської області, <...> продемонстрували свій високий бойовий дух і військовий гарт, <...> виявили масовий героїзм, безприкладну хоробрість і самовідданість», – пишуть пропагандисти КНДР. Вони похвалили главу КНДР Кім Чен Ина і заявили про «спільну справу КНДР і Росії зі здійснення міжнародної справедливості й захисту миру в усьому світі від імперіалістичного свавілля».

Кім Чен Ин також пообіцяв спорудити у столиці КНДР пам'ятник «бойовим подвигам».

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Раніше ми писали, що Сили оборони продовжують утримувати ряд територій у Курській області. Як інформує «Главком», про це в ефірі Radio NV розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

«Мається на увазі монастир в Курській області й пару населених пунктів. А також після рейду в Бєлгородську область Демидівка та навколо неї. Для росіян це питання пропагандистське – що вони вже звільнили всі території Росії. Це для них принципово, але досягнути вони цього не можуть. Зрозуміло, що з основної території, яку контролювали, витіснили вони. Але те, що це повністю не відбувається – це точно», – сказав Романенко.

Він додав, що російські пропагандисти використовують ті ж підходи, як і щодо Луганської області.

Також, одразу після заяв РФ, Генштаб зазначив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

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Теги: війна Північна Корея Кім Чен Ин

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