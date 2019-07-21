  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Поплавський на дільниці закликав українців прийти і проголосувати

    • Розсилка
    На дільницю Михайло Михайлович приїхав о десятій ранку - Поплавський на дільниці закликав українців прийти і проголосувати
    На дільницю Михайло Михайлович приїхав о десятій ранку

    Голосуємо за майбутнє України, за мир і відродження українського села, - Поплавський

    Ректор-співак та голова «Аграрної партії України» Михайло Поплавський проголосував у Києві на Лівому березі.

    На дільницю Михайло Михайлович приїхав о десятій ранку. Був у доброму гуморі, щоправда не співав.

    Головний селюк країни, як він сам себе називає, закликав українців проголосувати на позачергових виборах до парламенту.

    Читайте також

    «Голосуємо за майбутнє України, за мир і відродження українського села. Всім дякуємо. Віримо в майбутнє України. Настрій оптимістичний. Ми віримо в майбутнє України і сьогодні закликаємо, щоб всі прийшли на вибори і проголосували за майбутнє України», - наголосив Поплавський.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

     Читайте також: 
    Читайте також
    Верховна Рада вибори партії українці Україна село Михайло Поплавський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ