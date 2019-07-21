Поплавський на дільниці закликав українців прийти і проголосувати



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На дільницю Михайло Михайлович приїхав о десятій ранку

Голосуємо за майбутнє України, за мир і відродження українського села, - Поплавський

Ректор-співак та голова «Аграрної партії України» Михайло Поплавський проголосував у Києві на Лівому березі.

На дільницю Михайло Михайлович приїхав о десятій ранку. Був у доброму гуморі, щоправда не співав.

Головний селюк країни, як він сам себе називає, закликав українців проголосувати на позачергових виборах до парламенту.

«Голосуємо за майбутнє України, за мир і відродження українського села. Всім дякуємо. Віримо в майбутнє України. Настрій оптимістичний. Ми віримо в майбутнє України і сьогодні закликаємо, щоб всі прийшли на вибори і проголосували за майбутнє України», - наголосив Поплавський.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.