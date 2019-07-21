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    Суспільство

    У ЦВК запевнили, що поки вибори відбуваються у штатному режимі

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    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами - У ЦВК запевнили, що поки вибори відбуваються у штатному режимі
    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами

    Були деякі порушення, але вони не впливають на хід виборчого процесу, - Конопольський

    У Центральній виборчій комісії заявили, що системних порушень, які могли б вплинути на результати позачергових виборів народних депутатів, наразі не зафіксовано.

    Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

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    «На даний час будь-яких системних порушень, які могли б вплинути на будь-які результати виборів поки не зафіксовано ні правоохоронними органами, ні спостерігачами», - сказав він.

    За його словами, були деякі порушення, але вони не впливають на хід виборчого процесу.

    Конопольський запевнив, що наразі вибори відбуваються у штатному режимі.

    Нагадаємо, Парубій заявив, що готовий допомагати новому спікеру Ради за однієї умови.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

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