У ЦВК запевнили, що поки вибори відбуваються у штатному режимі
Були деякі порушення, але вони не впливають на хід виборчого процесу, - Конопольський
У Центральній виборчій комісії заявили, що системних порушень, які могли б вплинути на результати позачергових виборів народних депутатів, наразі не зафіксовано.
Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
«На даний час будь-яких системних порушень, які могли б вплинути на будь-які результати виборів поки не зафіксовано ні правоохоронними органами, ні спостерігачами», - сказав він.
За його словами, були деякі порушення, але вони не впливають на хід виборчого процесу.
Конопольський запевнив, що наразі вибори відбуваються у штатному режимі.
Нагадаємо, Парубій заявив, що готовий допомагати новому спікеру Ради за однієї умови.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.
У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.