У ЦВК запевнили, що поки вибори відбуваються у штатному режимі



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225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами

Були деякі порушення, але вони не впливають на хід виборчого процесу, - Конопольський

У Центральній виборчій комісії заявили, що системних порушень, які могли б вплинути на результати позачергових виборів народних депутатів, наразі не зафіксовано.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«На даний час будь-яких системних порушень, які могли б вплинути на будь-які результати виборів поки не зафіксовано ні правоохоронними органами, ні спостерігачами», - сказав він.

За його словами, були деякі порушення, але вони не впливають на хід виборчого процесу.

Конопольський запевнив, що наразі вибори відбуваються у штатному режимі.

Нагадаємо, Парубій заявив, що готовий допомагати новому спікеру Ради за однієї умови.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.