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    Суспільство

    Вакарчук прокоментував чутки про те, що не збирається бути депутатом

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    Вакарчук&nbsp;звернувся до всіх українців прийти на дільниці і проголосувати і зазначив, що сам зробив вибір за зміни, майбутнє і нову політику - Вакарчук прокоментував чутки про те, що не збирається бути депутатом
    Вакарчук звернувся до всіх українців прийти на дільниці і проголосувати і зазначив, що сам зробив вибір за зміни, майбутнє і нову політику

    Вакарчук назвав маячнею чутки про те, що він складе депутатський мандат після того, як його політсила пройде у Раду

    Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що всі чутки про те, що він складе депутатський мандат після того, як його політсила пройде у Верховну Раду, є маячнею.

    Про це він сказав після голосування на дострокових парламентських виборах у Києві.

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    Так, на прохання журналістів прокоментувати чутки по те, що він не збирається бути депутатом, Вакарчук відповів: «Всі чутки - це маячня».

    Він звернувся до всіх українців прийти на дільниці і проголосувати і зазначив, що сам зробив вибір за зміни, майбутнє і нову політику.

    Щодо майбутньої коаліції, то Вакарчук додав, що важлива не коаліція сама по собі, а коаліційна угода. І саме від того, які пункти в ній будуть прописані і залежатиме майбутнє об'єднання і від того вже має формуватися уряд.

    Також лідер «Голосу» висловив надію, що вибори будуть чесними і вже у понеділок можна бути зрозумілим приблизний результат голосування.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

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