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«Укрпошта» випустила благодійну рамку з посланням до Путіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Укрпошта» випустила благодійну рамку з посланням до Путіна
«Укрпошта» продає унікальні рамки Бенксі зі штемпелем
фото: Укрпошта

Лімітована рамка коштуватиме 1600 грн

7 липня «Укрпошта» представляє спеціальний благодійний випуск рамки «ПТН ПНХ!», що містить відповідну поштову марку з відбитком штемпеля «Перший день. Київ. 24.02.2023» та поштову картку, які були випущені до річниці повномасштабної війни. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

«У день офіційного введення в обіг, 24 лютого цього року, поштова марка «ПТН ПНХ!» викликала неймовірний ажіотаж та успіх, а зображення поштової продукції Укрпошти на своїй сторінці в Instagram опублікував всесвітньо відомий англійський художник графіті Бенксі. Придбати випуск «ПТН ПНХ!» у відділеннях Укрпошти та в офіційному інтернет-магазині наразі практично неможливо. Єдиний шанс стати власником славнозвісного випуску – замовити ексклюзивну благодійну рамку сьогодні», – акцентували у компанії.

Ексклюзивна рамка з посланням до Путіна
Ексклюзивна рамка з посланням до Путіна
фото: Укрпошта

Зазначається, що тираж випуску лімітований – 1000 екземплярів. Ціна – 1600 грн. Одна тисяча гривень від реалізації кожної презентаційної рамки буде спрямована на облаштування шкільних укриттів. На рамці зображено арт відомого художника Бенксі, який він залишив на руїнах будівлі у Бородянці.

Нагадаємо, «Укрпошта» ввела в обіг нову марку. На поштовій марці зображено роботу «Peace» («Мир») харків’янки Марії Суслової, яка посіла друге місце на престижному європейському конкурсі ескізів PostEurop.

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Теги: Укрпошта Бенксі

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