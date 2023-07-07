«Укрпошта» випустила благодійну рамку з посланням до Путіна
Лімітована рамка коштуватиме 1600 грн
7 липня «Укрпошта» представляє спеціальний благодійний випуск рамки «ПТН ПНХ!», що містить відповідну поштову марку з відбитком штемпеля «Перший день. Київ. 24.02.2023» та поштову картку, які були випущені до річниці повномасштабної війни. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«У день офіційного введення в обіг, 24 лютого цього року, поштова марка «ПТН ПНХ!» викликала неймовірний ажіотаж та успіх, а зображення поштової продукції Укрпошти на своїй сторінці в Instagram опублікував всесвітньо відомий англійський художник графіті Бенксі. Придбати випуск «ПТН ПНХ!» у відділеннях Укрпошти та в офіційному інтернет-магазині наразі практично неможливо. Єдиний шанс стати власником славнозвісного випуску – замовити ексклюзивну благодійну рамку сьогодні», – акцентували у компанії.
Зазначається, що тираж випуску лімітований – 1000 екземплярів. Ціна – 1600 грн. Одна тисяча гривень від реалізації кожної презентаційної рамки буде спрямована на облаштування шкільних укриттів. На рамці зображено арт відомого художника Бенксі, який він залишив на руїнах будівлі у Бородянці.
Нагадаємо, «Укрпошта» ввела в обіг нову марку. На поштовій марці зображено роботу «Peace» («Мир») харків’янки Марії Суслової, яка посіла друге місце на престижному європейському конкурсі ескізів PostEurop.
Коментарі — 0