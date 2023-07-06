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Трагедія у Львові: загинули мама та сестра місцевого журналіста

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трагедія у Львові: загинули мама та сестра місцевого журналіста
Анастасія Сенів та її мама Мирослава Садова
фото: «Варта 1»

Анастасія Сенів допомагала в роботі порталу «Варта 1»: зокрема, вона стежила за стрічкою новин

Унаслідок ракетного обстрілу Львова в ніч на 6 липня загинули мама та рідна сестра журналіста місцевого порталу «Варта 1», Володимира Садового. Про це повідомляється на сайті видання.

Ворожа ракета влучила в будинок, у якому мешкали родичі журналіста. «Сьогодні вночі росіяни забрали життя людини, яка працювала пліч-о-пліч у нашому медіаресурсі varta1.com.ua. Не стало Анастасії Сенів та її мами Мирослави Садової. Вони сім’я нашого вартового Володимира Садового – рідна сестра та мама!» – написав керівник «Варта 1» Ігор Зінкевич.

Анастасія Сенів
Анастасія Сенів
фото з відкритих джерел
Мирослава Садова
Мирослава Садова
фото з відкритих джерел

Голова видання попросив допомогти сім’ї Садового. Він опублікував номери своїх карток, гроші передасть особисто сім’ї загиблих:

  • 5168742244440867 (ПриватБанк)
  • 5375411409707481 (Монобанк)
  • Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/8M5Yt2myaY
  • Номер картки банки: 5375 4112 0735 0252

У коментарі Інституту масової інформації Ігор Зінкевич зазначив, що Анастасія Сенів допомагала в роботі порталу «Варта 1». Зокрема, вона стежила за стрічкою новин.

До слова, у домі на Стрийській, куди влучила російська ракета, жили також журналісти інтернет-видання «Главком» — Павло Вуєць та Наталя Сокирчук. За мить до трагедії вони разом із сином встигли спуститися в укриття

Чоловік, дружина Наталія та син, учень молодшої школи, вийшли з квартири за кілька хвилин до удару російської ракети. Вчасне рішення спуститися у бомбосховище врятувало їм життя. 

Квартира, у якій мешкали Павло і Наталія, була розташована на верхньому поверсі будинку. Вона повністю зруйнована. Автомобіль, припаркований поруч із будинком, теж знищений.

До повномасштабного вторгнення Росії Павло разом із дружиною та дитиною проживали у столиці. Проте 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова. Там подружжя орендувало квартиру. У вщент зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти. 

Зауважимо, Національна спілка журналістів України відреагувала на ракетний обстріл Львова, у якому постраждало журналістське подружжя – Павло Вуєць та Наталя Сокирчук. Голова НСЖУ заявив, що поінформує міжнародних партнерів про черговий воєнний злочин Росії. Також Нацспілка журналістів надасть матеріальну допомогу постраждалим під час трагедії у Львові медійникам.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

За останніми даними, кількість загиблих у результаті нічного ракетного удару зросла до чотирьох осіб.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. 

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Теги: російська ракета журналіст Львів

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