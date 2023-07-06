Обстріл Львова: рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви
Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії
Кількість жертв внаслідок російської атаки по Львову в ніч на 6 липня вже зросла до п'яти. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
«На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним», – написав Козицький.
Голова Львівської ОВА зазначив, що рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.
Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.
Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.
Коментарі — 0