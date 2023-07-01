Оформлення відпустки для поранених військовослужбовців: Зеленський підписав закон

Для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини

Пораненим військовослужбовцям значно спростили порядок реалізації постанов військово-лікарських комісій. Відповідний закон підписав президент України. Про це повідомляє Міністерство оборони.

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Зазначається, що тепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини.

У Міноборони пояснили, що у період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де з військової частини за допомогою електронного документообігу можна буде отримати необхідні документи.

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Нещодавно Верховна Рада збільшила термін відпустки військовослужбовцям до 40 днів. Рішення підтримали 270 народних обранців.

Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.