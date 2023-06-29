Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю

Не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи

Верховна Рада розширила список осіб, які підлягають мобілізації. Нововведення торкнуться осіб, які мають родичів з інвалідністю. Вони прописані в законопроєкті № 9342, який у другому читанні затвердив парламент.

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Зокрема закон передбачає скасування право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю.

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

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До внесення змін в абзаці 11 частини 1 статті 23 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 йшлося про таке: «Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані опікуни особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, потребує постійного догляду, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд».

Після підписання закону президентом не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Під час розгляду документа в другому читанні Давид Арахамія і Мар'яна Безугла внесли свою поправку, яку схвалили інші парламентарії: «Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані опікуни особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною; особи, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, за умови, що в таких осіб з інвалідністю немає інших працездатних осіб, які, відповідно до законів, зобов'язані їх утримувати», – йдеться у поправці.

Нагадаємо, 28 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим. Проєкт №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів.

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