Ситуація критична. Журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа

«Це вбиває друковані видання, які читають мільйони людей по всій Україні»

Масове звільнення листонош по всій країні зупиняє поштову доставку газет та позбавляє українців доступу до важливої інформації під час війни. Про це йдеться у зверненні до президента України, Уряду та керівництва «Укрпошти», ухваленому 6 липня на розширеному засіданні правління Національної спілки журналістів України.

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«Ми категорично не погоджуємося зі знищенням українських газет. Ми тримаємо і прагнемо продовжувати тримати інформаційний фронт. Але нам потрібна допомога – це вже крик душі», – наголошено у зверненні.

НСЖУ наголошує, що газети опинилися на межі банкрутства через скорочення кількості листонош, закриття передплатних відділів обласних дирекцій, поштових відділень, бюрократичні процедури. Зростає вартість доставки, сягаючи 30% усього бюджету редакції. Водночас постійне скорочення працівників «Укрпошти» вкрай негативно впливає на вчасну доставку газети до передплатників.

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«Це вбиває друковані видання, які читають мільйони людей по всій Україні», – наголошують автори звернення.

Непорозуміння з «Укрпоштою» змушують газетярів, особливо на прифронтових територіях, шукати способи самотужки доправляти видання читачам.

Журналістське об’єднання пропонує невідкладно створити робочу групу з представників Офісу Президента, Уряду, Міністерства культури та інформаційної політики, Національної спілки журналістів України та видавців газет для пошуку спільного рішення щодо подальшої роботи «Укрпошти».

«Главком» публікує повний текст звернення журналістів до влади:

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«До Вас звертаються керівництво, актив НСЖУ та голови всіх обласних організацій Національної спілки журналістів України. Причиною нашого звернення є критична ситуація, що склалася через відсутність ефективної співпраці між редакціями українських газет та АТ «Укрпошта» по всій території України. Газети, які мають як свою столітню історію, так і створені вже в часи Незалежної України, опинилися на межі банкрутства та закриття. І це в той час, коли інформаційний фронт є не менш важливий, ніж військовий.

Через реформу «Укрпошти», яка скорочує кількість листонош, закриває передплатні відділи обласних дирекцій, стаціонарні та пересувні відділення, через бюрократичні та штучні перепони для підписання договорів газетярі не можуть місяцями підписати контракти на розповсюдження своїх газет. При цьому вартість доставки газети, що сплачується «Укрпошті», може коливатися на рівні 30% від всього бюджету, який має редакція. Це вбиває друковані медіа, які читають мільйони людей по всій Україні.

Постійне скорочення працівників «Укрпошти» вкрай негативно впливає на вчасну доставку газети до передплатників. І це стосується не лише віддалених сіл, а й, нерідко, навіть обласних центрів, де, здавалося б, пошта має працювати «на відмінно». На жаль, через непорозуміння з «Укрпоштою», ще й в умовах війни, багато газет змушені створювати свої власні служби з доставки газет, що можуть собі дозволити одиниці. Або ж головні редактори та інші працівники редакцій самі працюють, як листоноші, щоб хоч у таких нестерпних умовах розповсюджувати свою газету. Особливо це стосується прифронтових та деокупованих територій, де, нерідко, немає жодного зв’язку, покриття вітчизняним телебаченням, а газета для українців – єдине джерело інформації.

На заклики до обласних керівників «Укрпошти» нормалізувати відносини та знайти ефективний механізм, газетярам вказують на центральний офіс у Києві, який «проводить реформу» і «ухвалює» всі рішення. А там усе частіше йдуть на закриття стаціонарних поштових відділень навіть у прифронтових деокупованих населених пунктах, залишають без роботи працівників пошти з десятиліттями досвіду роботи.

Ми категорично не погоджуємося зі знищенням українських газет. Ми тримаємо і прагнемо продовжувати тримати інформаційний фронт. Але нам потрібна допомога – це вже крик душі.

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Пропонуємо невідкладно створити робочу групу з представників Офісу Президента, Уряду, Міністерства культури та інформаційної політики, Національної спілки журналістів України та видавців газет для пошуку спільного рішення щодо подальшої роботи «Укрпошти», щоб зберегти українську періодику в цей доленосний воєнний час і закласти фундамент для її розвитку.

Героям слава!

З повагою, голова НСЖУ Сергій Томіленко»