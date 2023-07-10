Сенцов отримав контузію

Сенцов розповів про кінець бою за важливий для контрнаступу рубіж

Олег Сенцов у суботу отримав акубаротравму під час одного з боїв

Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу отримав контузію (акубаротравму – «Главком») на фронті. Про це він розповів у відеозверненні в Facebook.

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Військовий записав відео, лежачи одразу після отримання контузії. Сенцов розповів, що «щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж». За його словами, троє бійців дістали поранень.

«У мене контузія, неважка», – сказав Сенцов.

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У підписі Сенцов додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.

Нагадаємо, уже понад 500 днів триває спроба росіян «взяти Київ за три дні». Олексій Резніков зауважив, що ворог уже застосував свій максимальний «базовий набір» у війні проти України. За словами міністра, російські загарбники вже використали всі засоби конвенційної повномасштабної війни. Йдеться про флот і про авіацію, і про сухопутні компоненти.

До слова, завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar вже почали будувати в Україні. Він буде доволі великим.