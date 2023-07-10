Сенцов отримав контузію
Олег Сенцов у суботу отримав акубаротравму під час одного з боїв
Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу отримав контузію (акубаротравму – «Главком») на фронті. Про це він розповів у відеозверненні в Facebook.
Військовий записав відео, лежачи одразу після отримання контузії. Сенцов розповів, що «щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж». За його словами, троє бійців дістали поранень.
«У мене контузія, неважка», – сказав Сенцов.
У підписі Сенцов додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається краще й перебуває в лікарні, як і інші поранені.
Нагадаємо, уже понад 500 днів триває спроба росіян «взяти Київ за три дні». Олексій Резніков зауважив, що ворог уже застосував свій максимальний «базовий набір» у війні проти України. За словами міністра, російські загарбники вже використали всі засоби конвенційної повномасштабної війни. Йдеться про флот і про авіацію, і про сухопутні компоненти.
До слова, завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar вже почали будувати в Україні. Він буде доволі великим.
Коментарі — 0