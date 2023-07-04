Росія вночі планує підірвати ЗАЕС? Окупанти розкрили свої плани

Росіяни розповіли, у який спосіб буде здійснений напад на ЗАЕС

Російські загарбники звинувачують ЗСУ у підготовці теракту

Російські загарбники ймовірно планують вночі влаштувати теракт на Запорізькій АЕС, тому розганяють у своїх телеграм-каналах інформацію про те, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня.

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Росіяни навіть розповіли, у який спосіб буде здійснений напад на ЗАЕС. Низка телеграм-каналів окупантів повідомила, що ЗСУ нібито мають атакувати станцію високоточними засобами великої дальності, а паралельно з цим буде скинуто боєприпаси з радіоактивними відходами.

Нагадаємо, як заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.