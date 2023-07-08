Байден прокоментував рішення щодо передачі Україні касетних боєприпасів

Поставки будуть здійснюватися до тих пір, поки заводи в США не зможуть виробляти більше звичайних боєприпасів калібру 155 міліметрів

Глава Білого дому Джо Байден заявив, що рішення щодо передачі від США касетних боєприпасів для ЗСУ далось йому «складно». Про це повідомляє CNN.

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«Для мене це рішення було складним. До речі, я обговорив це із нашими союзниками, я обговорив це з представниками влади. Українцям не вистачає боєприпасів», – заявив Байден.

Він зазначив, що поставки будуть здійснюватися до тих пір, поки заводи в США не зможуть виробляти більше звичайних боєприпасів калібру 155 міліметрів.

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Байден нагадав, що США та Україна не підписували зобов’язань щодо невикористання касетних боєприпасів, як інші деякі країни.

«Головне зараз, чи мають вони зброю, щоб зупинити росіян зараз – щоб вони не могли перешкодити українському наступу. Я думаю, що їм потрібні касетні боєприпаси», – заявив Байден.

"It took me a while to be convinced to do it," President Biden tells @FareedZakaria about his decision to send cluster bombs to Ukraine as its ammunition supply runs low. pic.twitter.com/eQNyYSHn1h — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) July 7, 2023

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Нагадаємо, 7 липня, Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси.

Рішення прийнято на тлі контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайних артилерійських боєприпасів.

Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864, вперше виготовлені у 1987 році. Їх запускатимуть зі 155-мм гаубиць, наданих Україні США та партнерами. У своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон зауважив, що «несправність» цього артилерійського снаряда – 6%. Це означає, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаться нерозірваними.

До слова, НАТО не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні.