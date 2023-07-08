Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Байден прокоментував рішення щодо передачі Україні касетних боєприпасів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден прокоментував рішення щодо передачі Україні касетних боєприпасів
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Поставки будуть здійснюватися до тих пір, поки заводи в США не зможуть виробляти більше звичайних боєприпасів калібру 155 міліметрів

Глава Білого дому Джо Байден заявив, що рішення щодо передачі від США касетних боєприпасів для ЗСУ далось йому «складно». Про це повідомляє CNN.

«Для мене це рішення було складним. До речі, я обговорив це із нашими союзниками, я обговорив це з представниками влади. Українцям не вистачає боєприпасів», – заявив Байден.

Він зазначив, що поставки будуть здійснюватися до тих пір, поки заводи в США не зможуть виробляти більше звичайних боєприпасів калібру 155 міліметрів.

Байден нагадав, що США та Україна не підписували зобов’язань щодо невикористання касетних боєприпасів, як інші деякі країни.

«Головне зараз, чи мають вони зброю, щоб зупинити росіян зараз – щоб вони не могли перешкодити українському наступу. Я думаю, що їм потрібні касетні боєприпаси», – заявив Байден.

Нагадаємо, 7 липня, Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси. 

Рішення прийнято на тлі контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайних артилерійських боєприпасів.

Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864, вперше виготовлені у 1987 році. Їх запускатимуть зі 155-мм гаубиць, наданих Україні США та партнерами. У своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон зауважив, що «несправність» цього артилерійського снаряда – 6%. Це означає, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаться нерозірваними.

До слова, НАТО не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні. 

Теги: боєприпаси Пентагон США контрнаступ Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виконавець відкрив завісу свого особистого життя
Олег Винник зізнався, що одружений та має сина
30 червня, 18:37
Інцидент з польським літаком трапився ввечері 23 червня
Польський цивільний літак випадково залетів у повітряний простір України
24 червня, 14:27
«Якщо є улюблена справа, то треба робити її з душею і серцем, а успіх прийде», – каже Дмитро
Український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото)
17 червня, 21:30
Телеведучий звернувся до молоді
Бєдняков розповів, що його вразило під час вибухів у Києві
16 червня, 23:41
Гуманітарна допомога США охопить продукти харчування, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та багато іншого
США виділили Україні ще $205 млн: на що підуть кошти
16 червня, 21:01
Кінець програми навчання приблизно збігається з очікуваною осінньою поставкою Україні 31 танка M1A1 Abrams
Українські військові завершать навчання на танках Abrams до кінця літа – Пентагон
15 червня, 09:15
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Масована атака на Україну, ракетний удар по Кривому Рогу: головне за ніч
13 червня, 07:10
Кошовий переконаний, що Зеленський ідеально вписується в президентське крісло
Шоумен Кошовий розповів, чи потрібно Зеленському йти на другий термін
9 червня, 12:02
Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря
Підрив ГЕС: на Одещині в море течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси
8 червня, 21:41

Події в Україні

Інтерв'ю з Залужним: журналісти дізналися про деталі, які залишилося за кадром
Інтерв'ю з Залужним: журналісти дізналися про деталі, які залишилося за кадром
Україна хоче націоналізувати банк пропутінського олігарха – Bloomberg
Україна хоче націоналізувати банк пропутінського олігарха – Bloomberg
Головнокомандувач ЗСУ відвідав угруповання військ «Хортиця» й «Таврія»: деталі
Головнокомандувач ЗСУ відвідав угруповання військ «Хортиця» й «Таврія»: деталі
Звільнення Зміїного: ССО оприлюднили архівне відео з унікальними кадрами
Звільнення Зміїного: ССО оприлюднили архівне відео з унікальними кадрами
«Укрзалізниця» оголосила про запуск «гірських шатлів» з Львова до Ворохти: список рейсів
«Укрзалізниця» оголосила про запуск «гірських шатлів» з Львова до Ворохти: список рейсів
Контрнаступ на півдні: Міноборони порівняло втрати України та РФ
Контрнаступ на півдні: Міноборони порівняло втрати України та РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
58K
Кремль наляканий: Зеленський їде до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
32K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
29K
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
15K
Катівня у стінах храму УПЦ МП: відкрито провадження щодо священника-колаборанта
15K
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету

Новини

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту