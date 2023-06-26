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Завдяки війні в Україні ЄС показав свої «військові зуби» – Рolitico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Завдяки війні в Україні ЄС показав свої «військові зуби» – Рolitico
ЄС є мирним об'єднанням, а це виключає позаблокові військові витрати
ілюстрація:Рolitico

Війна змінила країни ЄС і «спонукала національні уряди бути більш проактивними та шукати додаткові місця для співпраці»

Євросоюз докладає надзусиль, щоб покласти край війні в Європі. Проте це викликає чимало суперечок серед країн-членів. Приміром щодо спроб профінансувати та доставити Україні мільйон артилерійських снарядів. Це ознака того, як криваве вторгнення Росії в Україну допомагає перетворити блок із суто економічної та регуляторної сили на таку, яка має «військові зуби». Про це пише видання Politico.

«Війна стала «великим тривожним дзвінком» для ЄС», – сказав генерал у відставці, колишній начальник оборони Нідерландів, який зараз очолює Міжнародну військову раду з питань клімату та безпеки Том Міддендорп.

Євросоюз фінансує Україну через позабюджетний Європейський фонд миру (EPF), який має 1 мільярд євро для часткової компенсації країнам-членам за боєприпаси та ракети, надіслані до Києва з їхніх запасів, і ще 1 мільярд євро для країн ЄС для спільної закупівлі боєприпасів.

У травні ЄС відправив 220 тис. боєприпасів, а також 1300 ракет, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, підкресливши, що план виконується.

Європейський фонд миру заснований у 2021 році, спочатку зосереджувався на Африці, але з 24 лютого 2022 року він спрямований насамперед на Україну. Він використовується не лише для боєприпасів і ракет, але й для всього військового обладнання, яке надає ЄС Україні, включаючи танки.

У листопаді блок також розпочав Місію військової допомоги Європейського Союзу на суму 100 мільйонів євро, фінансовану фондом, для підготовки 15 тис. українських солдатів.

Але за походженням ЄС є мирним об'єднанням, а це виключає позаблокові військові витрати та зусилля. Бюджет блоку не може бути використаний для військових операцій, тому Європейський фонд миру є позабюджетним.

Тому ЄС настільки важко акумулювати кошти для України. У квітні Європейська комісія запропонувала Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) на суму 500 мільйонів євро. Він спрямований на те, щоб європейські заводи з виробництва снарядів збільшили виробництво зброї. Разом із спільним фінансуванням приблизно 500 мільйонів євро від національних урядів ЄС та інших джерел.

Незважаючи на те, що це великі витрати бюджетних ресурсів на військові потреби, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон виправдав це, назвавши ASAP способом «підтримати нашу промислову базу». Європейський парламент підтримав цей аргумент на початку цього місяця.

У той час, як офіційні особи ЄС підтримують військові зусилля ЄС, у деяких осіб це викликає скепсис. «Не впевнений, що Путін буде дійсно наляканий, дивлячись на це», – саркастично сказав дипломат ЄС, який побажав залишитися неназваним.

Проте військові витрати ЄС на Україну Politico оцінює як значні. Загальний внесок Європейського фонду миру в Україну становить 5,6 млрд євро. Це додатково до 7,4 мільярдів євро, які Німеччина виділила на 2022 і 2023 роки. Польща стверджує, що відправила в Україну військову техніку на суму понад 3 мільярди євро.

Підкинути порох до вогоню 

Видання переконане, що ЄС почав більш серйозно дивитися на свою роль у сфері оборони. Військові амбіції блоку виникли, коли Велика Британія, рішучий противник оборонної інтеграції ЄС, залишала блок після Brexit. Коли Дональд Трамп став президентом США, існував страх виходу США від НАТО та Європи. А потім була незаконна анексія Криму у 2014 році та повномасштабна війна в Україні, яка докорінно змінила уявлення про потенційні загрози, з якими стикається ЄС. «Настав час розбудити Сплячу красуню»,– заявив тоді колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Війна «спонукала національні уряди бути більш проактивними та шукати додаткові місця для співпраці», – сказав чиновник міністерства оборони Польщі, додавши, що ЄС «це переважно політико-економічна конструкція так само, як НАТО є політико-військовою».

Реакція ЄС на війну в Україні – включаючи план боєприпасів і використання Європейський фонд миру для постачання зброї Києву – це «все ще дуже маленький крок на шляху розвитку кращих європейських військових можливостей, але це гігантський стрибок для ЄС», – сказав колишній помічник генерального секретаря НАТО Антоніо Міссіролі.

Перешкоди для ЄС, щоб взяти на себе більш активну військову роль, величезні. По-перше, блок мав би виробити спільну зовнішню політику. Однак це сфера, яка потребує національної одностайності, і країни-члени часто не бачать позиції один одного, про що приміром, свідчить прокремлівська позиція Угорщини щодо України.

ЄС повинен розширити свій військовий потенціал, але це не означає створення армії ЄС. «Кожна країна має власні інтереси національної безпеки та власні збройні сили. Вона може «використовувати їх або в НАТО, або в ЄС, або в ООН, або в коаліції, тому це ніколи не буде лише для ЄС», – зазначив Міддендорп. 

Нагадаємо, ЄС готує новий пакет допомоги Україні на €50 млрд. Кошти будуть виплачені за умови проведення Україною реформ для покращення верховенства права та боротьби з корупцією. Пропозиція Європейської комісії допоможе фінансувати поточні витрати українського уряду та забезпечить фінансування невідкладних пріоритетів у сфері реконструкції. Повідомляється, що реформи мають на меті вивести Україну на шлях членства в ЄС, а лідери країн вирішуватимуть, чи починати переговори про членство до кінця року.

Читайте також: Два фінансових гіганти зроблять крок для відновлення України – Financial Times
Теги: Єврокомісар боєприпаси фінансування Велика Британія військові Дональд Трамп путін війна бюджет танки

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