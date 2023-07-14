Що означає відставка російського генерала, який скаржився на втрати: оцінка ISW

Росіяни, ймовірно, потребують ротацій та підкріплень для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області

Окупанти мають проблеми з ротацією сил

Міністерство оборони РФ звільнило командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку генерала Івана Попова після того, як той пожалівся на брак підтримки на фронті та великі втрати. Експерти розцінюють це як підтвердження слабкості оборони окупантів на тлі контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, війська РФ в Україні не мають резервів для ротації передових частин, і без оперативних резервів окупанти муситимуть відступити на підготовлені оборонні позиції без істотної підтримки у разі прориву Сил оборони України.

Скарга Попова на російські втрати від артилерійського вогню може свідчити про те, що російські сили потребують ротацій та підкріплень для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області.

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Водночас відсутність резервів у російській армії, ймовірно, не дозволила начальнику генштабу Валерію Герасимову серйозно розглянути розповіді Попова. Його звільнення ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил, зауважили аналітики.

Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що очевидна відсутність ротації військ на театрі військових дій передбачає, що окупантам доведеться покладатися на наявні сили, що вже деградували, у разі будь-якого прориву українських військових.

«Скарги Попова на погані контрбатарейні можливості російських військ та значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що за оцінкою ISW, є спробою України знищити російські сили, що обороняються на півдні України», – йдеться у звіті.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

Колишній командувач російської 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов заявив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу звільнив його за те, що він постійно висловлював невдоволення старшим командирам проблемами на лінії фронту в західній частині Запорізької області України.

Ймовірно, Попов намагався звернутися до Кремля із проханням частково чи повністю позбавити Герасимова командування операціями в Україні.

Можливо, Герасимов намагався захистити Путіна від небажаної критики, щоб підтвердити невігластво Путіна, звільнивши Попова, перш ніж той міг звернутися безпосередньо до Кремля.

Спроба Попова безпосередньо звернутися до Путіна за підтримкою та його непокора командуванню Герасимова свідчить про модель агресивної поведінки, яка склалася в командуванні та військах РФ, що воюють в Україні.

Російські блогери по-різному відреагували на звільнення Попова, але жоден із них не погодився зі скаргами Попова на проблеми, з якими стикаються війська РФ на фронті.

Перебої в роботі російського командування, яке спостерігає за операціями на півдні України, швидше за все, негайно, але незначно вплинуть на сили окупантів.

ЗСУ 13 липня продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на деяких із них досягли успіхів.

Кремль віддав наказ про затримання та усунення з посади кількох високопоставлених офіцерів після збройного заколоту ПВК «Вагнера» 24 червня, підтверджуючи попередню оцінку ISW про те, що Кремль, ймовірно, має намір очистити міноборони від осіб, які вважаються нелояльними.

Війська РФ 13 липня завдали серії ударів безпілотниками «Шахед» по території України.

Російські та українські сили вели позиційні бої під Кремінною.

ЗСУ провели наземні атаки та просунулися навколо Бахмута.

Українські та російські сили продовжують завдавати ударів по лінії Авдіївка – Донецьк.

Українські сили повідомили про проведення обмежених наступальних операцій на заході Донецької області та продовження контрнаступальних операцій у прикордонні Донецької та Запорізької областей.

ЗСУ продовжували контрнаступальні дії і 13 липня досягли певних успіхів на заході Запорізької області.

РФ, можливо, не виконує деякі зі своїх зобов'язань перед Іраном у межах двостороннього партнерства в галузі безпеки, навіть попри те, що російські загарбники продовжують значною мірою покладатися на безпілотники іранського виробництва для застосування в Україні.

The Associated Press повідомило 13 липня, що російські сили та окупаційні адміністрації проводять широкомасштабну кампанію з затримання та жорстокого поводження з цивільними особами, і планують створити додаткову інфраструктуру для інтернування на окупованих територіях України.

Нагадаємо, багато генералів армії РФ зникли з публічного поля після спроби заколоту ватажка групи «Вагнер» Євгена Пригожина. Замість генерала Сергія Суровікіна показали його заступника.