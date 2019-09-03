Допит Порошенка відбудеться пізніше



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Порошенко був зранку у Верховній Раді

Очікувалося, що Порошенко приїде на допит на 10:00

У Державному бюро розслідувань перенесли допит п'ятого президента Петра Порошенка на 14:00.

Про це повідомляє «Страна».

Очікувалося, що Порошенко приїде на допит на 10:00.

Як відомо, експрезидент Порошенко перебував у Верховній Раді, де нардепи голосували за скасування депутатської недоторканності.

Тим часом під будівлею ДБР стоять декілька мітингувальників, які тримають в руках плакати «Мародера за ґрати».

Охорону порядку забезпечує з десяток правоохоронців, під стінами будівлі чергують автобуси Нацгвардії.

Як відомо, Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.