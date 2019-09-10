Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР



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П'ятий президент Петро Порошенко

Порошенка мали допитати у справі про державну зраду

П'ятий президент України Петро Порошенко не з'явився на допит до Державного бюро розслідувань. Про це сказала прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

Вона повідомила, що допит Порошенка мав початися у о 9:30 у справі про державну зраду щодо невиконання рішення суду відносно призначення членів Вищої ради правосуддя.

За її словами, на сьогодні запланований ще один допит Порошенка. Однак прес-секретар не уточнила, у якій справі має відбутися цей допит.

Нагадаємо, що Петро Порошенко не з’явився 6 вересня на допит до Державного бюро розслідувань через неправильно оформлену повістку.

Як повідомлялося, раніше виклик Порошенка на допит планувався на 3 вересня, проте п'ятий президент не прийшов для проведення слідчих дій, замість нього до ДБР прийшов його адвокат Ігор Головань.

Журналістам адвокат повідомив, що подав до ДБР заяву, що Порошенко не має можливості прийти до бюро через роботу в парламенті.

«Ми вважаємо, що робота в парламенті є поважною причиною (неявки)», - сказав адвокат.

Уточнюючи, у рамках якого кримінального провадження Порошенка викликали для проведення слідчих дій, Головань сказав: «Сьогодні йшлося, наскільки ми змогли зрозуміти з повістки, про видання одного з указів. Ми поставили запитання слідчому ще 15 серпня, щоб вони пояснили суть кримінального провадження. Відповіді ми не отримали».

Адвокат додав, що в чотирьох провадженнях Порошенка викликали як свідка.

Як відомо, Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.