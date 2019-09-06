Порошенко знову не прийшов на допит в ДБР: адвокат назвав причину



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Повістка була оформлена з порушенням встановлених Кримінальним процесуальним кодексом термінів

П’ятий президент Петро Порошенко не з’явився у п’ятницю, 6 вересня, на допит до Державного бюро розслідувань через неправильно оформлену повістку.

Про це зазначив у коментарі журналістам його адвокат Ігор Головань.

«Я сьогодні офіційно подав відповідний документ, де описав, що повістка оформлена з порушенням встановлених Кримінальним процесуальним кодексом термінів, відповідно до закону це є поважною причиною неявки. Потурати беззаконню неправильно і ми цього робити не будемо», - сказав він.

Як повідомлялося, раніше виклик Порошенка на допит планувався на вівторок, 3 вересня, на 14:00, проте п'ятий президент не прийшов для проведення слідчих дій, замість нього до ДБР прийшов його адвокат Ігор Головань.

Журналістам адвокат повідомив, що подав до ДБР заяву, що Порошенко не має можливості прийти до бюро через роботу в парламенті.

«Ми вважаємо, що робота в парламенті є поважною причиною (неявки)», - сказав адвокат.

Уточнюючи, у рамках якого кримінального провадження Порошенка викликали у вівторок для проведення слідчих дій, Головань сказав: «Сьогодні йшлося, наскільки ми змогли зрозуміти з повістки, про видання одного з указів. Ми поставили запитання слідчому ще 15 серпня, щоб вони пояснили суть кримінального провадження. Відповіді ми не отримали».

Адвокат додав, що в чотирьох провадженнях Порошенка викликали як свідка.

Як відомо, Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

Зазначимо, що 3 вересня Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження проти екс-спікера парламенту Андрія Парубія.

Джерело: Укрінформ