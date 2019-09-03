Порошенко не прийшов на допит до ДБР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Причина неявки - робота в парламенті

П'ятий президент України Петро Порошенко у вівторок, 3 вересня, не прийшов до Державного бюро розслідувань для проведення слідчих дій, його адвокат приніс заяву про поважну причину неявки - робота в парламенті. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виклик Порошенка на допит планувався на вівторок, 3 вересня, на 14:00, проте п'ятий президент не прийшов, замість нього до ДБР прибув його адвокат Ігор Головань.

Журналістам адвокат повідомив, що подав до ДБР заяву, що Порошенко не має можливості прийти до бюро у зв'язку з роботою у Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання про те, чи прийде Порошенко у вівторок, 3 вересня, до ДБР, він сказав: «Гадаю, що ні».

«Ми вважаємо, що робота в парламенті є поважною причиною (неявки, – ред.)», - сказав адвокат.

Уточнюючи, у рамках якого кримінального провадження викликали Порошенка, Головань сказав: «Сьогодні йшлося, наскільки ми змогли зрозуміти з повістки, про видання одного з указів. Ми поставили запитання слідчому ще 15 серпня, щоб вони пояснили суть кримінального провадження. Відповіді ми не отримали».

Адвокат додав, що в чотирьох провадженнях Порошенка викликали як свідка.

Як відомо, експрезидент Порошенко перебував у Верховній Раді, де нардепи голосували за скасування депутатської недоторканності.

Тим часом під будівлею ДБР стоять декілька мітингувальників, які тримають в руках плакати «Мародера за ґрати».

Охорону порядку забезпечує з десяток правоохоронців, під стінами будівлі чергують автобуси Нацгвардії.

Як відомо, Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

Зазначимо, що у вівторок, 3 вересня Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження проти екс-спікера парламенту Андрія Парубія.