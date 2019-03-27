Порошенко про енергетичну незалежність: Україна ще не пройшла точку неповернення



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Петро Порошенко підкреслив, що попередні прем'єри і міністри, які зараз їздять в Москву, вішали на шию України ярмо у вигляді зобов'язань купувати 52 млрд куб. газу в рік

Кожен листопад ми чули з Росії звинувачення, що Україна краде газ, потім кожен грудень Росія перекривала газ, - президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що незважаючи на дуже високу ціну, яку Україна заплатила за енергетичну незалежність, точка неповернення ще не пройдена. Про це він сказав у програмі «Свободи слова» на телеканалі ICTV, йдеться на сайті президента.

За словами президента, кожен листопад ми чули з Росії звинувачення, що Україна краде газ.

«Потім кожен грудень Росія перекривала газ, а Україна мала вигляд по всьому світові як країна, що не варта довіри. В 2015 році в жовтні місяці, коли Путін вчергове перекрив газ, я сказав, що ми більше газ не дамо використовувати, як політичну зброю. Газ буде звичайним ринковим товаром, а Україна доб'ється енергетичної незалежності», - додав голова держави.

Порошенко підкреслив, попередні прем'єри і міністри, які зараз їздять в Москву, вішали на шию України ярмо у вигляді зобов'язань купувати 52 млрд куб. газу в рік.

«Хочу ще раз нагадати - в 2017 році Україна спожила 14 млрд замість 52 млрд, в 2018 році - Україна спожила 10,5 млрд. Я наголошую, якщо ми пройдемо точку неповернення 2019 року, то в 2021-2022 роках Україна стане енергетично незалежною. Ми припинимо імпортувати газ. Це буде результатом нашої позиції з енергетичної незалежності, енергетичної ефективності», - підкреслив президент.

За словами Порошенка, Україна точно цього доб'ється. «І вони налякані. Ще виборів нема, а вони вже побігли - Бойко з Медведчуком говорити з Медведєвим. Вони не говорять, щоб звільнити наших військових, вони не говорять вивести окупаційні війська, вони не говорять про припинення війни. В них нема з Росією інших тем розмови, крім закупівлі газу», - сказав президент.

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