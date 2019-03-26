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    Кандидат у президенти Данилюк закликав виборців підтримати Тимошенко або Порошенка

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    Олександр Данилюк - Кандидат у президенти Данилюк закликав виборців підтримати Тимошенко або Порошенка
    Олександр Данилюк

    Головне, аби не Зеленський, переконаний Олександр Данилюк

    Кандидат у президенти України Олександр Данилюк закликав виборців не голосувати за інших кандидатів, а обирати в першому турі виборів президента України виключно між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко.

    Про це Данилюк написав на своєму Facebook.

    На думку лідера громадянського руху «Спільна справа», тільки таким чином можна перешкодити виходу коміка Володимира Зеленського у другий тур. Перемога Зеленського приховує в собі фатальні загрози для цілісності держави, вважає кандидат.

    Сам Данилюк зізнавався, що не розраховує виграти президентську гонку, а використовує кандидатські можливості, щоб протистояти спробам російського реваншу. На його переконання, Росія планує використовувати вибори в Україні, щоб привести до влади проросійські сили.

    «Лідери визначені та їх імена відомі. Загроза того, що у другий тур вийде кандидат олігархічного компромісу з РФ Володимир Зеленський є надзвичайно високою. Зеленський з високою ймовірністю перемагає у другому турі і у Тимошенко, і у Порошенка. Єдиний спосіб унеможливити його перемогу - це не голосувати за інших кандидатів у президенти і вже в першому турі віддати свої голоси або Порошенка, або Тимошенко. Порошенко і Тимошенко в такому разі мають приблизно рівні шанси на перемогу у другому турі ... Я усвідомлюю наскільки всім нам набридли старі політики, але це не привід робити колективний суїцид. Запит на альтернативу у суспільстві колосальний, але олігархічна маріонетка, яка має намір повернути нас в орбіту Росії, не є цією альтернативою», - написав Данилюк.

    Він також закликав інших кандидатів у президенти, які не є технічними кандидатами Володимира Зеленського, звернутися до своїх виборців з проханням вже в першому турі вибирати між Порошенком і Тимошенко.

    «До парламентських виборів ще є час об'єднати справжніх, а не телевізійних патріотів і професіоналів, і «Спільна справа» неодмінно візьме найактивнішу участь у цьому об'єднанні», - заявив Данилюк.

    Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.

    Також зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

    Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    Петро Порошенко Росія Юлія Тимошенко ОБСЄ вибори Олександр Данилюк українці рекорд Володимир Зеленський
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