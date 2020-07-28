Зеленському запропонували новий формат «Мінськ мінус» – без Російської Федерації



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фото з facebook Андрій Сенченко

«Ми повинні відкрито оголосити, що Мінські угоди в сьогоднішньому вигляді себе вичерпали», – екснардеп Сенченко

Україна потребує нового формату перемовин, але без агресора, своєрідний «Мінськ мінус» або «Нормандія мінус», формат без Росії та її маріонеток на Донбасі. Так у інтерв'ю «Главкому» прокоментував потребу у новому форматі угод України з європейськими партнерами очільник ініціативи «Сила права», екснардеп Андрій Сенченко.

Сенченко розповідає, що Зеленський зробив усе можливе, щоб витиснути з Мінська хоч якийсь позитив. На думку політика, президент з урахуванням цього досвіду, чітко розуміє, що Мінськ – це тупик. «Він вже почав трохи про це говорити, але потрібно поставити крапку остаточно», – вважає Сенченко.

Екснардеп пояснює: президенту запропонували формат «Мінськ мінус» без участі агресора. Для його реалізації потрібно європейським партнерам запропонувати програму реінтеграції Донбасу і Криму. «Ця програма реінтеграції повинна бути зрозумілою, в першу чергу, людям з обох боків лінії фронту, вона повинна бути логічною, такою, щоб європейці не змогли її заперечити і відкинути. Такі пропозиції готові, вони вже були на столі у президента, їх обговорювали з окремими посадовими особами його офісу, а також з Резніковим і його командою, і Кориневичем – у частині Криму», – пояснює Сенченко.

Політик стверджує, що автором мінського формату є не німці, не французи і, тим більше, не Петро Порошенко. Його архітектор, на думку Сенченка, – це Кремль. І що реалізація Мінських угод відповідно до того, як вони прописані, призвела б до повноцінної громадянської війни.

«На мій погляд, вже назрів момент, коли ми повинні відкрито оголосити, що Мінські угоди в сьогоднішньому вигляді себе вичерпали», — говорить Сенченко.

Андрій Сенченко – корінний кримчанин, три терміни працював віцепрем’єром кримського уряду, був народним депутатом трьох скликань, а минулого року, вийшовши з партії «Батьківщина», став одним з лідерів «Сили права». Початок російсько-української війни зустрів на посаді т.в.о. заступника глави Адміністрації президента. На цій посаді саме він дав команду перекрити Північнокримський канал. Крім того, займався визволенням українських заручників у Криму та вів переговори з окупантами про виведення нашої військової техніки. Наразі Сенченко активно працює в площині притягнення РФ до юридичної відповідальності і закликає громадян, що постраждали від російської агресії та окупації, вимагати компенсації за заподіяну шкоду.