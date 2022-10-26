Посол охарактеризував допомогу Ізраїлю Україні гострою приказкою

Колишній прем’єр Беньямін Нетаньяху розраховує взяти реванш на цих виборах, і від «друга Путіна» Україні навряд чи варто розраховувати на допомогу

«Типовий підхід Ізраїлю – на тобі, небоже, що мені негоже»

Україна просить Ізраїль надати їй зброю, а натомість отримає від офіційного Єрусалима лише системи оповіщення. Це такий підхід Ізраїлю: на тобі, небоже, що мені негоже. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Ми цю систему оповіщення просили у Ізраїлю рік тому, а вони тільки зараз розродилися. А нам вже ППО потрібне. І Ізраїль – не Німеччина, де існує коаліція з трьох партій. Тут настільки складний порядок управління, всі настільки політично конкурують між собою, що прийняти консенсусне рішення фактично неможливо. Для Ізраїлю – це не їхня війна, а Німеччина все ж відчуває небезпеку, бо Росія поруч. У Ізраїлю – постійна небезпека з Сектору Газа, Лівану чи ще звідкись, але не з Росії», – пояснює Євген Корнійчук.

Нині Іран фактично втупив у війну на боці Росії, тож все більше ізраїльських політиків кажуть про те, що треба рішуче підтримувати Україну. Але політичного рішення ще не прийнято. За словами посла, дипломати усіляко намагаються прискорити його ухвалення. Зокрема, створюють інформаційні приводи: проводять виставки з фотографіями війни, сприяють громадянам України, які отримали ізраїльські паспорти, у позовах до місцевих судів проти РФ, вони розповідають про всі жахи війни, відбуваються демонстрації. «Мене щиро ненавидять мої ізраїльські колеги, але все одно роблять те, що вважають за необхідне», – каже дипломат.

Крім того, колишній прем’єр Беньямін Нетаньяху нещодавно виступив із заявою, що Ізраїль не може надавати серйозну зброю Україні, бо та може таким чином потрапити до рук іранців. Між тим, Нетаньяху розраховує взяти реванш на чергових виборах.

«Нетаньяху – особистий великий друг Путіна, і він цю карту буде розігрувати, якщо стане прем’єром. Тобто Ізраїль і надалі однією рукою буде допомагати, а іншою – намагатися отримати особистий зиск з цього», – вважає Євген Корнійчук.

Нагадаємо, українські євреї опублікували звернення до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства держави Ізраїль. У ньому вони нагадали, що уже вісім місяців, відколи почалося повномасштабне вторгнення країни-терористки Росії в Україну, сподіваються на підтримку від Ізраїлю, однак пасивна позиція псевдо-нейтралітету, яку обійняв уряд Ізраїлю грає на руку агресору.

Напередодні президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки головнокомандувача звернувся до Ізраїлю з закликом відреагувати на участь Ірану у війні Росії проти України.

Як відомо, Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з безпілотниками, які нібито поставляються Іраном Росії.