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Росія порушила енергетичне перемир’я, одразу після заяви Трампа – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія порушила енергетичне перемир’я, одразу після заяви Трампа – Зеленський
Президент також підкреслив, що Україна відповідатиме на російські атаки
фото: AP

Президент України заявив про удар по Харкову одразу після допису американського лідера в соцмережі

Росія завдала удару по електростанції в Харкові одразу після публікації президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не стежить за дописами американського лідера, пише «Главком».

За словами Зеленського, атака на енергетичний об’єкт у Харкові сталася після того, як Трамп опублікував повідомлення щодо енергетичного перемир’я. Український президент наголосив, що дії Росії свідчать про продовження ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Зеленський зазначив, що Москва не дотримується домовленостей і продовжує атакувати об’єкти, від яких залежить забезпечення українців електроенергією та теплом.

Президент також підкреслив, що Україна має інструменти для стримування російської ескалації та відповідатиме на російські атаки.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Росія порушила енергетичне перемир’я, оголошене Трампом. За його словами, російські війська продовжують щодня атакувати українські електростанції, енергомережі та інші об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.

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Теги: війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори перемир'я

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