Росія вважає, що Дональд Трамп фактично став на бік тих, хто вважає, що Україні необхідна влада

Спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв прокоментував слова Дональда Трампа щодо потреби змінити керівництво України, охрестивши їх «знаковими» та «історичними», передає «Главком».

За словами російського посадовця, американський президент фактично став на бік тих, хто вважає, що Україні необхідна влада, орієнтована на мирні переговори, а не на подальше ведення бойових дій, у чому він звинуватив Володимира Зеленського.

Дмитрієв підкреслив, що заклики до обрання нового українського лідера є ключовими в нинішньому контексті.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, Україні час обрати нового президента. Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але він нібито цього не хоче.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.