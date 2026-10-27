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«Треба жорсткі штрафи». Бенюк пояснив, якою має бути українізація

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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«Треба жорсткі штрафи». Бенюк пояснив, якою має бути українізація
Богдан Бенюк: «Прихильники російської мови йдуть на конфлікти, вони дуже настирливі й принципові»
фото: instagram/bogdan_benuk_

Народний артист виступив із мовною ініціативою

Народний артист України та ексдепутат Богдан Бенюк вважає, що використання російської мови у державних установах має каратися жорсткими штрафами. Цією ініціативою він поділився в інтерв’ю «Главкому».

«Будь-який державний заклад має нести відповідальність за українське середовище там. І принциповість має бути. Треба люди, які спостерігатимуть за мовним питанням. Навіть під час війни», – зазначив Богдан Бенюк.

Актор окремо прокоментував мовне питання у школах. Він вважає, що в закладах освіти також необхідно контролювати мовне питання, оскільки російська мова й досі існує у вжитку учнів. «Учні, які мають батьків, що не підтримують українську, далі говорять російською, б’ються, спілкуються, кохають цією мовою. Ця мова як навала, як монголо-татарське ярмо. Не хочу ні монголів, ні татар образити, бо московське поріддя має зовсім іншу кров», – висловися екснардеп.

Також Богдан Бенюк вважає, що в Україні має зʼявитися мовна поліція. Мовні порушення, на думку артиста, треба контролювати «жорсткими штрафами». Особливої уваги потребують держпосадовці.

Богдан Бенюк з листопада 2022 року є художнім керівником Театру на Подолі, тож він нагадав й про контроль керівництв культурних установ. «Прихильники російської мови йдуть на конфлікти, вони дуже настирливі й принципові. Тому-то без мовної поліції не обійтися. Тільки треба, щоб були жорсткі штрафи. Особливо тим, хто на державних посадах. Починаючи з Адміністрації президента і з Театру на Подолі», – вважає народний артист.

Зазначимо, торік Кабмін призначив доктора філологічних наук, професора і викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови.  Як писав «Главком», мовна омбудсменка Олена Івановська підтримала ідею суттєвого збільшення штрафів за порушення мовного закону, зокрема для тих, хто систематично ігнорує вимоги щодо використання української мови. За перше порушення передбачено штраф від 3400 до 5100 грн, а за повторне – від 8500 до 11900 грн.

До слова, на початку навчального року мовна омбудсменка Олена Івановська повідомляла, що батькам учнів можуть загрожувати штрафи за використання російської мови під час комунікації в шкільних чатах, якщо спілкування стосується організації освітнього процесу.

Зокрема, за перше порушення мовного законодавства передбачене попередження або штраф від 3400 до 5100 грн. Якщо таке порушення повторюється протягом року, штраф становить від 8500 до 11 900 грн. Саме максимальну суму майже у 12 тис. грн можуть застосувати у разі повторного порушення.

Зауважимо, сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності. За традицією, з 2000 року до свята проводять Радіодиктант національної єдності, який може написати кожен охочий.

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Теги: мова народний артист актор Богдан Бенюк війна

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