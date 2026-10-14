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«Росія повинна зробити перший крок»: Берлін закликав РФ припинити удари

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Росія повинна зробити перший крок»: Берлін закликав РФ припинити удари
Німеччина підтримує позицію України, яка готова долучитися до припинення атак
колаж: glavcom.ua

Німецький міністр також розкритикував угоду адміністрації Трампа про російський дизель і закликав посилити санкції

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив на Варшавському форумі з питань безпеки, що Москва має першою припинити удари по українській енергетиці в межах перемир'я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DPA

Вадефуль виступав 13 жовтня на Варшавському форумі з питань безпеки разом із міністрами закордонних справ Польщі та Норвегії Радославом Сікорським і Еспеном Барт Ейде.

Коли Москва буде готова припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, Київ також буде готовий, зазначив він.

«У цій ситуації ми маємо абсолютно чітко дати зрозуміти: не Україні робити перший крок. Україна не розпочинала цієї війни», – наголосив німецький міністр.

За його словами, Київ уже дав зрозуміти, що готовий долучитися до перемир'я, якщо сторони досягнуть взаємної домовленості.

Перед від'їздом до Варшави Вадефуль заявив: «Європа здатна діяти й одностайно стоїть за Україною».

Що міністр сказав про Росію та санкції

Як повідомляє агентство Anadolu, Вадефуль також заявив, що Росія не готова до перемир'я. До такого висновку він дійшов після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку минулого місяця. Це був перший контакт на високому рівні після тривалої паузи. Результат переговорів німецький дипломат оцінив як дуже тяжкий, маючи на увазі потужні удари РФ по цивільній енергетиці України.

На думку Вадефуля, Путін намагається затягнути війну й розраховує використати зиму, щоб поставити Україну в складніше становище. Тому, за його словами, західні країни мають посилити санкції проти Москви. Міністр також розкритикував угоду адміністрації Трампа з Росією про постачання дизелю й виступив проти будь-якого відступу від санкцій.

Окрім того, Вадефуль очікує, що Китай, який має найбільший вплив на російський режим, дасть Москві зрозуміти: війну потрібно зупинити.

Що відомо про енергетичне перемир'я

11 жовтня Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Він написав у Truth Social, що перемир'я набуває чинності негайно.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва не завдавати ударів по російській енергетиці, якщо Росія зробить так само. Водночас Зеленський наголосив, що Україні важливо, щоб домовленість стала частиною реальності, а не лише заявою.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після заяви Трампа, вдаривши по електростанції в Харкові. Також Кремль прокоментував чутки про припинення ударів по енергетиці: речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що поки нічого сказати на цю тему, але контакти тривають.

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Теги: Німеччина Європа енергетика санкції росія Берлін Москва

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