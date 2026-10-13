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Трамп став на захист Росії та Китаю, заперечивши їхню допомогу Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп став на захист Росії та Китаю, заперечивши їхню допомогу Ірану
Трамп зробив заяву про Китай та РФ
фото: Reuters

Американський лідер заявив, що Росія та Китай не допомагають Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що Китай та Росія надають допомогу Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«Я бачу безліч коментарів від радикальних лівих ідіотів і божевільних про те, що Китай і Росія допомагають «чудовій» Ісламській Республіці Іран. Якщо це й так, то лише на дуже низькому рівні, але я взагалі не вірю, що вони це роблять. Їм є що втрачати, і ми б про це дізналися – і дізналися б дуже швидко!», – йдеться у дописі.

Зауважимо, що у березні президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану.

Нагадаємо, що Росія постачає Ірану вибухівку, боєприпаси та компоненти для безпілотників, допомагаючи Тегерану відновити ракетний і дроновий арсенал після ударів США та Ізраїлю.

Як пише видання NBC News з посиланням на документ одного з європейських урядів, військові вантажі перевозять із Росії до Ірану через Каспійське море. Такий маршрут ускладнює можливість перехоплення поставок західними країнами.

Також повідомлялося, що Китай після початку ізраїльської операції проти Ірану відправив у напрямку до цієї країни вантажні літаки.

Зокрема, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема в рамках «військового співробітництва».

Теги: росія Китай Іран Дональд Трамп

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