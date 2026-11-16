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Лубінець заявив про ризик сутичок між цивільними та військовими через дії ТЦК

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Лубінець заявив про ризик сутичок між цивільними та військовими через дії ТЦК
Дмитро Лубінець закликав змінити систему мобілізації та посилити контроль за діями працівників ТЦК
фото: Омбудсман Лубінець Дмитро, Sud

Омбудсмен повідомив про 59 кримінальних проваджень за місяць та запропонував запровадити презумпцію винуватості для працівників ТЦК із вимкненими бодікамерами

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попередив, що порушення прав громадян під час мобілізації можуть призвести до фізичного протистояння між цивільними та військовими. За його словами, лише протягом останнього місяця за матеріалами Офісу омбудсмена відкрито 59 кримінальних проваджень. Про це Лубінець розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє «Главком».

Лубінець заявив, що щодня отримує звернення щодо незаконних дій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас попередні рекомендації його Офісу, за словами посадовця, тривалий час залишалися без належного реагування.

«Я вважаю, що це кардинально провалена робота по цьому напрямку попереднім керівництвом Міністерства оборони. Тобто, скільки я не давав рекомендацій, вони взагалі не бралися в роботу», – зазначив омбудсмен.

Він запропонував забезпечити обов'язкову роботу бодікамер у всіх працівників ТЦК, проводити оповіщення виключно спільно з поліцією та встановити відеоспостереження в усіх приміщеннях центрів комплектування.

Окремо Лубінець виступив із пропозицією запровадити презумпцію винуватості у випадках, коли працівники ТЦК вимикають нагрудні камери.

«Як тільки бодікамера не працювала, автоматично це означає, що в діях працівників ТЦК і СП є ознаки скоєння кримінального правопорушення», – пояснив він.

Це пропозиція омбудсмена, а не чинна правова норма.

Лубінець наголосив, що мобілізація має відбуватися виключно в межах законодавства. На його переконання, застосування насильства, приховування облич і відсутність розпізнавальних знаків у працівників ТЦК є неприпустимими.

«Або ми нарешті змінимо цю ситуацію, або у нас розпочнуться події супротиву, фізичного супротиву між цивільними і військовими. І це точно не можна допустити», – попередив уповноважений.

За словами Лубінця, за матеріалами його Офісу правоохоронці вже повідомили про підозри працівникам ТЦК у Чернівцях, Одесі та на Закарпатті.

Він також закликав змінити систему мотивації військовозобов'язаних, наголосивши, що примус не може бути єдиним інструментом мобілізації.

Омбудсмен зазначив, що частину його рекомендацій нове керівництво оборонного відомства вже взяло в роботу, однак суттєвих змін у ситуації він поки не побачив.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про порушення прав людей у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині. Під час моніторингового візиту представники омбудсмена виявили неналежні умови перебування військовозобов'язаних, зокрема приміщення з ґратами на дверях. Лубінець заявив про серйозні запитання до керівництва установи.

Також «Главком» писав про скандал в Ужгородському ТЦК. Правоохоронці повідомили про підозри посадовцям, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні людей. За інкримінованими статтями передбачено до 12 років позбавлення волі.

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Теги: ТЦК Дмитро Лубінець українці

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