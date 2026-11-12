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Водій протягнув військового ТЦК на капоті: суд виніс вирок

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Водій протягнув військового ТЦК на капоті: суд виніс вирок
Суд призначив водію сім років ув'язнення за тяжке травмування військовослужбовця ТЦК на Хмельниччині
фото: прокуратура

57-річний слюсар отримав сім років ув'язнення за тяжке травмування військовослужбовця

На Хмельниччині суд засудив 57-річного чоловіка до семи років позбавлення волі за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Водій провіз потерпілого на капоті автомобіля близько 150 метрів, після чого той упав на дорогу та зазнав тяжких травм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався у квітні 2026 року у Волочиську. Поліцейські зупинили автомобіль, яким керував місцевий житель. Під час перевірки військовослужбовці ТЦК виявили порушення правил військового обліку та повідомили про це чоловіка.

Намагаючись уникнути подальшої перевірки, водій почав рух, хоча перед автомобілем стояв військовослужбовець. Потерпілий опинився на капоті, однак чоловік продовжив їхати та провіз його близько 150 метрів.

Під час одного з маневрів військовослужбовець упав на проїжджу частину. Унаслідок падіння він отримав тяжкі травми голови, зокрема переломи кісток черепа та забої головного мозку. Постраждалий переніс кілька операцій і тривале лікування.

Відомо, що обвинувачений працював слюсарем на приватному підприємстві.

Під час судового розгляду чоловік заперечував умисність своїх дій. Водночас суд визнав його вину доведеною на підставі показань свідків, відеозаписів та висновків судово-медичних експертиз.

За публічного обвинувачення Волочиської окружної прокуратури чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень службовій особі у зв'язку з її службовою діяльністю.

Суд призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Крім того, засудженого зобов'язали відшкодувати військовослужбовцю майже 450 тис. грн матеріальної та моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про вирок чоловіку, який наїхав на ногу військовослужбовцю ТЦК у Чернігові. Під час перевірки документів водій намагався поїхати та травмував військового. Суд призначив йому три роки обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Також «Главком» писав про інцидент в Одесі, де водій протягнув військовослужбовця ТЦК на дверях автомобіля. Чоловік відмовився показати військово-облікові документи та почав рух. Унаслідок цього працівник ТЦК отримав струс мозку, його госпіталізували.

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Теги: ТЦК суд прокуратура

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