Генпрокуратура не звільнила жодного прокурора з фейковою інвалідністю

Працівники ДБР повідомили про підозру лише двом з 74 прокурорів з фіктивними інвалідностями

Офіс генпрокурора не бачать підстав подати скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Міністерство охорони здоровʼя скасувало інвалідності 74 з 526 прокурорів, які їх мають. Водночас Офіс генерального прокурора не звільнив жодного з них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Починаючи з листопада 2024 року працівники ДБР повідомили про підозру лише двом з 74 прокурорів з фейковими інвалідностями – керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Лише ці двоє посадовців отримали пенсії за фейкові інвалідності на 1,5 млн грн.

У Хмельницькій області Міністерство охорони здоровʼя скасувало рішення МСЕК 13 прокурорам, а в інших областях України – 61. Тим часом Офіс генерального прокурора заявив не бачать підстав подати скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

«Скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо можливих неправомірних дій працівників органів прокуратури під час отримання групи інвалідності на теперішній час не подавалися. У разі встановлення наявності ознак дисциплінарного проступку в діях працівників прокуратури буде вирішено питання щодо ініціювання відповідальності дисциплінарної відповідальності перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів», – йдеться у відповіді на запит.

Стосовно хмельницьких прокурорів ситуація подібна. Офіс генерального прокурора повідомив, що з 78 прокурорів з інвалідністю не звільнили жодного. Це при тому, що у 13 з них МОЗ скасувало рішення, а 39 викликало на дообстеження.

Так, на дообстеження викликали ексочільника Хмельницької прокуратури Олексія Олійника. Однак туди він не зʼявився, а згодом – звільнився з прокуратури за власним бажанням.

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу, було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

До слова, перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Хмельниччини Олександр Базан зробив солідну покупку – Skoda Kodiaq, 2024 року випуску за майже 2 млн грн.