Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
У жовтні 2024 року стало відомо, що голова Хмельницької МСЕК Крупа, ймовірно, оформила інвалідність для 50 прокурорів області
колаж: glavcom.ua

За 2020-2024 роки керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний отримав 1,07 млн грн пенсійних виплат

Керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний, який має групу інвалідності, отримав підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 статті 190 Кримінального кодексу). Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати».

За версією слідства, у червні 2020 року прокурор Наконечний безпідставно оформив II групу інвалідності пожиттєво. Довідку про інвалідність видала Кам’янець-Подільська МСЕК. Слідчі ДБР, які ведуть розслідування, допитали реєстратора вказаної МСЕК, яка зазначила: медичні документи Сергія Наконечного надійшли на розгляд не від медичної установи, їх принесла невідома особа перед засіданням МСЕК. Свідок додала: до того меддокументи прокурора були на розгляді обласної МСЕК, якою тоді керувала Тетяна Крупа.

Після «МСЕК-скандалу» восени 2024 року діагнози прокурора Наконечного прискіпливо вивчали, щонайменше, дві медичні установи: Свято-Михайлівська клінічна лікарня Києва і Центральна МСЕК. Зокрема, завідувач відділення судинної хірургії київської лікарні не підтвердив діагноз Наконечного, пов’язаного з проблемами нижніх кінцівок.

Також Центральна МСЕК одностайно ухвалила рішення про зняття групи інвалідності з прокурора Наконечного, наголосивши: «…ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності».

У листопаді 2024 року Центральна МСЕК одностайно ухвалила рішення про зняття групи інвалідності з прокурора Сергія Наконечного
У листопаді 2024 року Центральна МСЕК одностайно ухвалила рішення про зняття групи інвалідності з прокурора Сергія Наконечного
витяг із судового реєстру

Тим часом за 2020-2024 роки керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний отримав 1,07 млн грн пенсійних виплат.

Крім того, з початку оголошення підозри прокурор був відсторонений від посади на два місяці. Водночас наприкінці лютого суд повернув Наконечного на робоче місце. Також Феміда пом’якшила йому міру запобіжного заходу – з домашнього арешту на особисте зобов’язання. При цьому залишила у силі окремі запобіжники на кшталт заборони виїжджати за межі Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець отримав підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах, після скасування йому групи інвалідності. За даними слідства, за чотири дні прокурор зробив собі ІІ групу інвалідності безтерміново.

Загалом, за чотири роки (липень 2020 року-листопад 2024 року) прокурор Тарас Горобець отримав 477 тис. грн пенсійних виплат. 15 листопада 2024 року Центральна МСЕК скасувала групу інвалідності уманському прокурору. Як свідчать пояснення голови Центральної МСЕК, після вивчення медичної документації Тараса Горобця члени Центральної МСЕК виявили: ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності. Відповідно, члени медкомісії одностайно проголосували за скасування інвалідності уманському прокурору.

Читайте також:

Теги: прокурор слідство лікарня феміда діагноз обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати Наші гроші
Вчора, 10:10
Ртищев й інші росіяни грабували Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Генералу армії РФ оголошено підозру за розграбування Чорнобильської АЕС
7 лютого, 13:20
Табличку з назвою вулиці облили чорною фарбою
У Львові вандали облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон
9 лютого, 17:48
Справу розглянув Волочиський районний суд Хмельницької області
На Хмельниччині засуджено трьох медиків, які брали хабарі для Крупи
15 лютого, 15:35
Рішення про зниження цін на ліки було ухвалене на засіданні РНБО 12 лютого
Фармринок на межі змін. ЗМІ розбираються, чи все однозначно з новими правилами регулювання
18 лютого, 14:57
Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта
Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді
27 лютого, 19:18
Електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним
Що змінилося в електронних направленнях на ВЛК у «Резерв+»? Важливі оновлення
3 березня, 10:43
Уже за тиждень після операції пацієнта виписали додому з позитивною динамікою
Унікальна операція. Медики видалили пухлину мозку, поки пацієнт був при тямі
4 березня, 13:31
Поліція: «За невиконані роботи та меншу кількість матеріалів держава переплатила підряднику «зайві» понад 27 млн грн»
Ремонт доріг на Київщині: підрядник підозрюється у розтраті понад 27 млн грн
Вчора, 11:08

Кримінал

Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
У Харкові чоловік відмовився показати документи, працівник ТЦК відкрив вогонь
У Харкові чоловік відмовився показати документи, працівник ТЦК відкрив вогонь
Мешканець Харкова «розводив на гроші» родичів військових
Мешканець Харкова «розводив на гроші» родичів військових
Німеччина видала Україні колишнього високопосадовця Податкової служби
Німеччина видала Україні колишнього високопосадовця Податкової служби
Удар по Яворівському полігону. Корегувальник сидітиме у тюрмі: суд відхилив апеляцію
Удар по Яворівському полігону. Корегувальник сидітиме у тюрмі: суд відхилив апеляцію
Суд скасував майже пів тисячі довідок про інвалідність, виданих харківською МСЕК
Суд скасував майже пів тисячі довідок про інвалідність, виданих харківською МСЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
47K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
37K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
19K
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати
14K
Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua