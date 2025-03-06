Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи

У жовтні 2024 року стало відомо, що голова Хмельницької МСЕК Крупа, ймовірно, оформила інвалідність для 50 прокурорів області

За 2020-2024 роки керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний отримав 1,07 млн грн пенсійних виплат

Керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний, який має групу інвалідності, отримав підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 статті 190 Кримінального кодексу). Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати».

За версією слідства, у червні 2020 року прокурор Наконечний безпідставно оформив II групу інвалідності пожиттєво. Довідку про інвалідність видала Кам’янець-Подільська МСЕК. Слідчі ДБР, які ведуть розслідування, допитали реєстратора вказаної МСЕК, яка зазначила: медичні документи Сергія Наконечного надійшли на розгляд не від медичної установи, їх принесла невідома особа перед засіданням МСЕК. Свідок додала: до того меддокументи прокурора були на розгляді обласної МСЕК, якою тоді керувала Тетяна Крупа.

Після «МСЕК-скандалу» восени 2024 року діагнози прокурора Наконечного прискіпливо вивчали, щонайменше, дві медичні установи: Свято-Михайлівська клінічна лікарня Києва і Центральна МСЕК. Зокрема, завідувач відділення судинної хірургії київської лікарні не підтвердив діагноз Наконечного, пов’язаного з проблемами нижніх кінцівок.

Також Центральна МСЕК одностайно ухвалила рішення про зняття групи інвалідності з прокурора Наконечного, наголосивши: «…ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності».

У листопаді 2024 року Центральна МСЕК одностайно ухвалила рішення про зняття групи інвалідності з прокурора Сергія Наконечного витяг із судового реєстру

Тим часом за 2020-2024 роки керівник Хмельницької окружної прокуратури Сергій Наконечний отримав 1,07 млн грн пенсійних виплат.

Крім того, з початку оголошення підозри прокурор був відсторонений від посади на два місяці. Водночас наприкінці лютого суд повернув Наконечного на робоче місце. Також Феміда пом’якшила йому міру запобіжного заходу – з домашнього арешту на особисте зобов’язання. При цьому залишила у силі окремі запобіжники на кшталт заборони виїжджати за межі Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець отримав підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах, після скасування йому групи інвалідності. За даними слідства, за чотири дні прокурор зробив собі ІІ групу інвалідності безтерміново.

Загалом, за чотири роки (липень 2020 року-листопад 2024 року) прокурор Тарас Горобець отримав 477 тис. грн пенсійних виплат. 15 листопада 2024 року Центральна МСЕК скасувала групу інвалідності уманському прокурору. Як свідчать пояснення голови Центральної МСЕК, після вивчення медичної документації Тараса Горобця члени Центральної МСЕК виявили: ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності. Відповідно, члени медкомісії одностайно проголосували за скасування інвалідності уманському прокурору.