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Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
Адвокат Крупи видала цікаву деталь. Виявляється, що більшу частину вилучених коштів, знайдено у кімнатах, якими підозрювана начебто не користується
фото: graty.me

Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини заявила, що її чоловік точно знає походження всіх коштів, які знайшли правоохоронці

Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) і підозрювана у незаконному збагаченні Тетяна Крупа вперше з часу свого арешту пояснила походження великої кількості готівки у її квартирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У суді під час розгляду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт низки майна Тетяна Крупа відкинула претензії слідства. За її словами, не всі вилучені кошти у її помешканні належать безпосередньо родині. Зокрема, її особистими коштами є ті, які відображено в декларації. Решта грошей належить іншим особам. Кому саме, точно знає її чоловік, у минулому керівник обласного управління Держаудитслужби Володимир Крупа.

Водночас у зауваженнях до протоколу обшуку чоловік підозрюваної голови МСЕК зазначив: вилучена готівка перебувала у його розпорядженні; більшу частину цих грошей передано йому у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

Крім цього, у суді адвокат підозрюваної наголосила, що немає доказів, що низка готівки, знайденої у квартирі, належать її клієнтці. Більше того, вважає захисниця, слідство не долучило документи, які б чітко вказували на джерело походження цих коштів або їх безпосередній зв’язок з нібито незаконною діяльністю підозрюваної.

Окремо адвокат Крупи видала цікаву деталь. Виявляється, що більшу частину вилучених коштів, знайдено у кімнатах, якими підозрювана начебто не користується.

Як випливає з матеріалів досудового розслідування, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у вітальній кімнаті квартири Тетяни Крупи $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

Під час обшуків ДБР чоловік голови МСЕК Хмельниччини Володимир Крупа лежав у дивній позі біля купи валюти, вилученої у сімейній квартирі
Під час обшуків ДБР чоловік голови МСЕК Хмельниччини Володимир Крупа лежав у дивній позі біля купи валюти, вилученої у сімейній квартирі
фото: ДБР

Іще важливий нюанс. Співробітники Державного бюро розслідувань із самого початку прийшли з обшуками до сім’ї Крупи, підозрюючи, що ті заволоділи коштами держпідприємства «Гарантований покупець» шляхом реалізації електроенергії, виготовленої сонячними електростанціями, що розміщені на фіктивних окремих домогосподарствах.

«І вже під час проведених перших обшуків 3-4 жовтня 2024 року слідчим Державного бюро розслідувань стало відомо про ймовірне незаконне збагачення Тетяни Крупи, депутата Хмельницької обласної ради VIII скликання. В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ці кошти (ідеться про купу готівки, відшуканих у квартирі голови МСЕК Хмельниччини – «Главком») могли бути отримані протиправним шляхом та внаслідок набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи», – сказано у матеріалах справи.

Як повідомляв «Главком», 31 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

  • документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;
  • дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);
  • ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;
  • роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Вона досі залишається під вартою.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

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Теги: корупція в Україні війна гроші арешт Хмельницький майно Вищий антикорупційний суд ДБР

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