Засновник руху ультрасів «Оболонь» та захисник Донецького аеропорту. Згадаймо Павла Ведибіду

Павло був учасником бойових дій з 2014 року, зокрема у складі ДУК ПС, обороняючи Савур-Могилу, Донецький аеропорт та інші стратегічні позиції

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Ведибіду.

13 листопада 2024 року загинув захисник України, старший лейтенант Павло Ведибіда, позивний «Оболончик». Він віддав життя за Незалежну Україну у бою під Часовим Яром, Донецької області. Про це повідомив ФК «Оболонь» Київ.

Павло народився 13 липня1990 року.

Павло Ведибіда – засновник Оболонського осередку Правого Сектора і руху ультрасів «Оболонь» фото: ФК «Оболонь» Київ

Павло був учасником бойових дій з 2014 року, зокрема у складі ДУК ПС, обороняючи Савур-Могилу, Донецький аеропорт та інші стратегічні позиції.

У 2022-2024 роках служив у складі 112 бригади Територіальної оборони Оболонського району, брав участь в обороні Києва, боях під Лисичанськом, визволенні Кліщіївки під час контрнаступу, де був поранений та обороні Часового Яру.

Засновник Оболонського осередку Правого Сектора і руху ультрасів «Оболонь». Активний учасник Майдану. Його девіз: «Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за неї».

У 2022-2024 роках Павло Ведибіда служив у складі 112 бригади Територіальної оборони Оболонського району фото: ФК «Оболонь» Київ

Старший лейтенант Павло Ведибіда, позивний «Оболончик» загинув 13 листопада 2024 року загинув. Він віддав життя за Незалежну Україну у бою під Часовим Яром, Донецької області.

Павло був учасником бойових дій з 2014 року, зокрема у складі ДУК ПС фото: Evgeniy Wolf, Facebook

«Павло був легендою, безсмертним і сталевим у своїй вірності Батьківщині», – написали про захисника у ФК «Оболонь» Київ.

«Лідер одної з найсильніших банд України Obolon Crew, до поки банда не закінчила своє існування Одна з найкращих людей яких я зустрічав на своєму шляху, людина яка не боялась в житті нічого і нікого Усе дитинство, живши на одному районі, я завжди дивився на нього як на кумира , завжди думав «як можна бути настільки жостіком». Він навчив мене дратись та й взагалі притягнув мене у цей спорт.

Я багато років був у Obolon Crew під твоїм началом, ти був саме той лідер, якого дійсно слухали з ентузіазмом, ти запалював нас перед усіма боями, турнірами або навіть просто тренуваннями Твоя енергія надавала нам крила , тим самим спалювала й вводила супротивників в програш моральний. Людина яку, якщо обрали б президентом країни – то вона стала би світовим лідером у всіх галузях.

Ми пройшли з тобою сотні боїв разом і я не разу не бачив твої хвилювання страх, або дизморал. Ти був тим, кого, щоб перемогти, треба було брати десяткою, і ти все одно не програвав, допоки не виключать, і навіть після цього ти реготав і показував всім , що не тут то й було.

Ми пройшли десятки турнірів, і єдине, що я бачив, як ти ловиш кайф, а програвав лише тому, що (занадто жорстоке добивання) тільки в тебе я це бачив.

Я ніколи не забуду наші драки. Я ніколи не забуду, як ми бігали за трамваями, щоб встигти на тренування та не давали їхати водіям, якщо хтось запізнювався. Я ніколи не забуду, як ти довірив мені тренувати та бути відповідальним за молодь нашої банди, знаючи наскільки серйозно ти сприймав це. Я ніколи не забуду, що ти мені сказав, коли почалась війна у 2014….. Я ніколи не забуду, як ти вірив у мене. Я ніколи не забуду, як ми з тобою стояли обличчями до проблем після розпаду оф банди. Я ніколи не забуду, як ти прислуховувався до мене – це було рідкістю (щоб ти прислуховувався до когось). Я ніколи тебе не забуду. Я завжди буду про тебе розповідати, наскільки ти був крутим. Спи спокійно. Наш Лідер. Наш Павлентій. Наш Павлін. Мій Брат», – написав про Ведибіду ММА-боєць з грепплінгу Evgeniy Wolf.

«Павло був легендою, безсмертним і сталевим у своїй вірності Батьківщині», – написали про захисника у ФК «Оболонь» Київ фото: Evgeniy Wolf, Facebook

Прощання зі старшим лейтенантом Ведибідою Павлом Богдановичем за позивним Оболончик відбулося 30 листопада 2024 року. Загиблого героя з військовими почестями вшанували на Майдані Незалежності у Києві. Далі було відспівування у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Поховали захисника на Берковецькому кладовищі.

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