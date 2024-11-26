Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до Різдва

Фройдінг наголосив, що підтримка України з боку ФРН триватиме і після Різдва і після 23 лютого – запланованої дати федеральних виборів у Німеччині

Німеччина надасть Україні в рамках оборонної допомоги ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності – SLM та SLS. Про це пише Rp.pl.

Як заявив начальник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг під час розмови з журналістами у Києві, його країна поставить Україні дані системи ППО «до Різдва».

«Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України в найближчі тижні – до Різдва» , – сказав він.

При цьому Фройдінг наголосив, що підтримка України з боку ФРН триватиме і після Різдва і після 23 лютого – запланованої дати федеральних виборів у Німеччині.

Фройдінг також розповів, що останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder, а також запустила програму ударних безпілотників

Нагадаємо, 20 листопада Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. Зокрема він включає бронетехніку, безпілотники та амуніцію.

Зазначимо, більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Раніше уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

До слова, Збройні сили Німеччини почали розмовляти із представниками бізнесу для підготовки до можливого конфлікту з Росією.