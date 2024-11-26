Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до Різдва

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до Різдва
Останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder
фото з відкритих джерел

Фройдінг наголосив, що підтримка України з боку ФРН триватиме і після Різдва і після 23 лютого – запланованої дати федеральних виборів у Німеччині

Німеччина надасть Україні в рамках оборонної допомоги ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності – SLM та SLS. Про це пише Rp.pl.

Як заявив начальник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг під час розмови з журналістами у Києві, його країна поставить Україні дані системи ППО «до Різдва».

«Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України в найближчі тижні – до Різдва» , – сказав він.

При цьому Фройдінг наголосив, що підтримка України з боку ФРН триватиме і після Різдва і після 23 лютого – запланованої дати федеральних виборів у Німеччині.

Фройдінг також розповів, що останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder, а також запустила програму ударних безпілотників

Нагадаємо, 20 листопада Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. Зокрема він включає бронетехніку, безпілотники та амуніцію.

Зазначимо, більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Раніше уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

До слова, Збройні сили Німеччини почали розмовляти із представниками бізнесу для підготовки до можливого конфлікту з Росією.

Читайте також:

Теги: росія Німеччина війна Україна влада населення танки системи ППО військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що ускладнюватиме для Путіна підтримку війни
Аналітики ISW пояснили, що змусить Путіна змінити спосіб ведення війни
28 жовтня, 07:45
Девід Петреус, ексдиректор ЦРУ
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
31 жовтня, 16:21
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
31 жовтня, 02:23
Одне влучання - у житловий будинок. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес
Росіяни вдарили по Харкову балістикою, пошкоджені десятки будинків
1 листопада, 18:05
Кількість відсутніх нардепів та тих, хто просто не голосував у парламентській залі зросла після повномасштабного вторгнення
Народні депутати за п'ять років пропустили майже третину голосувань: дослідження
12 листопада, 12:56
5 листопада відбудуться вибори президента США
Хто лідирує на виборах у США? Останні рейтинги від ABC News
4 листопада, 23:20
Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що їхній громадянин потрапив у полон
На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець
Сьогодні, 00:56
Російські інструктори в Екваторіальній Гвінеї займатимуться охороною президента
Навіщо РФ відправила до Екваторіальної Гвінеї військових інструкторів: названо мету
12 листопада, 21:16
Тисячі прихильників Віктора Ющенка на Співочому полі
Помаранчевій революції – 20. Соратники розказали, чому штаб Ющенка боявся нечистої сили і ракет
24 листопада, 15:00

Події в Україні

У Києві та області лунають вибухи: працює ППО
У Києві та області лунають вибухи: працює ППО
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до Різдва
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до Різдва
На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець
На Курщині в полон до росіян потрапив 22-річний британець
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року
Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику
Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
25K
Співвласник «Нової пошти» порівняв нинішні податки з Голодомором і викликав шквал критики
18K
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність
6583
Втрати ворога станом на 25 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Вчора, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Вчора, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Вчора, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
24 листопада, 23:35

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua