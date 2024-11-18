Виконував надскладні завдання у складі Третьої штурмової. Згадаймо Миколу Шикерука

Захисник, не вагаючись, вступив до добровольчого формування для оборони нашої країни і в липні 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ

Виконуючи бойове завдання, Микола Шикерук зник безвісти рід час бою поблизу Семенівки Покровського району Донецької області

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Шикерука.

14 листопада «на щиті» з війни повернувся в рідну Плесну Шепетівської громади гранатометник третього механізованого відділення другого механізованого взводу четвертої механізованої роти другого механізованого батальйону військової частини старший солдат Шикерук Микола Вікторович – безстрашний воїн, який воював у надважких умовах та за нашу свободу заплатив страшну ціну – він віддав життя заради виживання України. Про це повідомила Шепетівська міська рада.

Народився Микола Шикерук 21 жовтня 1998 року у селі Плесна, у працелюбній сільській родині Віктора Миколайовича та Тамари Леонідівни. Був другою дитиною у сім’ї, мав старшу сестру Аліну. Микола з дитинства любив техніку та проводив майже увесь свій час з татом на роботі, в машині на колгоспних полях, між тракторами та комбайнами.

У 2005 році хлопець пішов до першого класу Плесенської ЗОШ І-III ст. Зі шкільних років зацікавився спортом: футболом, волейболом, баскетболом та бігом.

«Він був крилатий, невиправний оптиміст і життєлюб. З таких, як він, мабуть, Всеволод Нестайко писав своїх Тореадорів. Здавалося, доля прихильна до нього в усьому», – поділилася спогадами директорка Плесенської гімназії Тетяна Капелюх.

Після закінчення школи, у 2016 році, вступив на навчання до Нетішинського училища за спеціальністю «Електрогазозварювальник».

По завершенню навчання, у 2018 році, був призваний на строкову службу. Зважаючи на фізичну підготовку, був зарахований до Національної Гвардії України.

Прослуживши півтора року у війську, повернувся додому і майже одразу поїхав у Київ працювати у сфері озеленення.

Про спорт він не забував, додавши до своїх улюблених дисциплін ще й силові вправи. Микола, повертаючись у Плесну, завжди допомагав батькам по господарству, а у вільний час любив відпочивати з рідними та друзями, був душею компанії, людина-посмішка. Його ніхто і ніколи не бачив засмученим, він умів усім підняти настрій. В нього було чимало планів на майбутнє.

Микола Шикерук (у центрі) перед відправкою на фронт фото: Шепетівська міська рада

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України змінило його життя зі звичного та мирного на тривожне, сповнене небезпеки. Війна застала Миколу у рідному селі і він одразу, не вагаючись, вступив до добровольчого формування для оборони нашої країни. У липні 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ. На службу був направлений знову ж до Національної Гвардії, але у червні 2023 року – переведений до Третьої Окремої штурмової бригади, де виконував бойові завдання надзвичайної складності.

Микола Шикерук на фронті фото: Шепетівська міська рада

«Щоразу виходячи з поля бою, він не забував про бойових товаришів. Він врятував багато життів. Але і в цих смертельно небезпечних умовах зберігав посмішку, у будь-якій важкій ситуації завжди знаходив позитив», – згадують його побратими.

Востаннє рідні чули голос Миколи 26 березня 2024 року. Він зателефонував та повідомив, що йде працювати і перетелефонує згодом, адже 27 березня мав привітати сестричку з днем народження. Та замість вітань рідні отримали страшну звістку, що виконуючи бойове завдання, Микола зник безвісти.

З того злощасного дня почався важкий відлік днів без найріднішого…

Найстрашніше – це завжди прокручувати, наче стару плівку у голові останню телефонну розмову і думати про слова, які не були сказані, про вдячність, про дружбу, про підтримку. Промінчик надії для рідних жеврів довгих 7 місяців, вони до останнього сподівалися знову зустріти та обійняти свою кровиночку… Їм не вистачило часу набутися разом.

«Колі майже ніколи не було вдома: навчання, армія, робота та війна», – пригадує батько.

Але один дзвінок обірвав усі надії, мрії та сподівання. Родина отримала найстрашнішу звістку про те, що їх син, брат – старший солдат Шикерук Микола Вікторович загинув 27 березня 2024 року у бою поблизу Семенівки Покровського району Донецької області, мужньо виконавши свій обов’язок.

Так і не збулася його найзаповітніша мрія про велику, щасливу сім’ю, про світле майбутнє. Страшна війна розпорядилась інакше, не судилося Миколі обмінятися обручками з коханою Софією, яка мріяла стати його дружиною. Весільний коровай, приправлений гіркими слізьми, розломили після похорону захисника.

У вічній скорботі без воїна залишилися батьки, сестра, племінники, бабуся та уся велика родина.

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Прощання з Миколою Шикеруком фото: Шепетівська міська рада

Прощання з Миколою Шикеруком відбулося 14 листопада, тіло героя знайшло вічний спочинок на кладовищі рідного села Плесна.

Людина-посмішка, невиправний оптиміст і життєлюб Микола Шикерук віддав своє життя за вільну й Незалежну Україну фото: Шепетівська міська рада, Facebook

14 листопада 2024 року було оголошено Днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади.

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