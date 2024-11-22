«Справедливість неминуча». МЗС відреагувало на заяву Путіна щодо атаки по Дніпру

МЗС запевнило, що забезпечить використання цього та інших публічних зізнань Путіна задля притягнення його та його поплічників до відповідальності та підкреслило, що «справедливість неминуча»

Звернення російського диктатора Володимира Путіна через застосування проти України балістичної ракети, свідчить про наміри Росії продовжувати агресивну війну. Єдиний спосіб припинити агресію – застосувати підхід «мир через силу». Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Відомство зазначає, що ретельно задокументувало виступ диктатора, присвячений застосуванню проти України балістичної ракети середньої дальності. І додало, що з міжнародно-правової точки зору це «є ще одним важливим свідченням і фактичним визнанням провини в скоєнні злочину агресії проти України та всіх похідних від нього звірств проти українців».

МЗС запевнило, що забезпечить використання цього та інших публічних зізнань Путіна задля притягнення його та його поплічників до відповідальності та підкреслило, що «справедливість неминуча».

Також відомство переконане, що така заява російського диктатора вчергове свідчить про зацікавленість Росії в продовженні цієї війни.

«Саме Путін постійно розширює її масштаб та жорстокість, залучаючи зброю з Ірану та КНДР, північнокорейські війська, а тепер застосовуючи стратегічну балістичну ракету, яка може бути носієм зброї масового знищення. Закликаємо країни ядерного клубу застерегти Російську Федерацію від погроз ядерною зброєю», – йдеться у заяві МЗС.

Відомство назвало абсурдними звинувачення Путіним на адресу України або її партнерів у нібито неправомірних діях, «які якимось чином провокують злочинця на злочини». І нагадали, що Україна захищається від агресії згідно зі статтею 51 Статуту ООН і має повне право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території РФ згідно з міжнародним правом та підкреслило, що для припинення цих ударів, Росії достатньо припинити агресію та вивести війська з суверенної території України.

За словами дипломатів, «сьогоднішня заява ще раз підтверджує, що Путін – єдиний, хто стоїть на заваді зупинці війни та відновленню всеосяжного, справедливого та стійкого миру».

«Його нещодавні безрозсудні кроки, включно з ударами по об'єктах ядерної енергетики України та застосування нового типу ракети - це виклик зокрема й усім тим лідерам країн, які нещодавно заявляли про неприпустимість розширення війни. Ми розраховуємо, що вони не будуть відмовчуватися, а відреагують на зневагу Путіна, створення неприйнятних загроз радіаційній безпеці та неприпустимий ядерний шантаж», – коментує МЗС.

Також відомство звернуло увагу на спроби Путіна маніпулювати громадською думкою країн Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки, та перекладати відповідальність за розпочату ним війну на інші країни та вважають «позбавленими глузду» потуги диктатора виставляти себе борцем за багатополярний світ. Дипломати назвали дії Росії щодо України колонізаторською, імперською політикою. Зокрема, вони мають на увазі «хронічне невизнання права нашої держави на існування, незалежність та суверенітет і спроби захоплення українських корисних копалин».

МЗС зазначило, що «під мантрою переходу до багатополярного світу, Росія вперто поширює наратив про легітимність застосування силових методів для перерозподілу сфер впливу» і підкреслило, що це повністю суперечить Статуту ООН, нормам і принципам міжнародного права.

«Путін сам сьогодні довів усьому світові, що його можна лише примусити до миру, жодні розмови не спрацюють. Умиротворення ніколи не працювало і не спрацює зараз. Єдиний реалістичний підхід – це мир завдяки силі, відновлення повної поваги до Статуту ООН, норм міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України», – йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

До слова, Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».

Як відомо, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.