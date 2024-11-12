У Київській області чутно вибухи, працює ППО
Триває чергова атака ворога на столицю
В ніч на 12 листопада у Київській області чути вибухи. В регіоні працюють сили ППО по ворожим дронам. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях» , – йдеться у повідомленні.
У 00:24 у Повітряних ЗСУ оновили інформацію щодо ворожих дронів та повідомили, що БпЛА на півдні Чернігівської області рухаються в напрямку Київської.
Крім того, «Шахед» з півночі Чернігівської області летить через Білорусь у напрямку Прип'яті на півночі Київської області.
Українців закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Нагадаємо, у Києві та низці областей України 11 листопада о 22:07 пролунав відбій повітряної тривоги, яку оголошували через зліт ворожого БпЛА. Повітряна тривога у Києві тривала 39 хвилин.
У Кривому Розі 11 листопада окупанти вдарили по п’ятиповерхівці: є поранені. Під завалами можуть перебувати люди.
Цього ж дня пізно ввечері під час повітряної тривоги в Харкові війська РФ завдали по місту ракетних ударів.
За попередньою інформацією міського голови, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Гром-1Е».
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