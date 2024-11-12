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У Київській області чутно вибухи, працює ППО

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Київській області чутно вибухи, працює ППО

Триває чергова атака ворога на столицю

В ніч на 12 листопада у Київській області чути вибухи. В регіоні працюють сили ППО по ворожим дронам. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях» , – йдеться у повідомленні.

У 00:24 у Повітряних ЗСУ оновили інформацію щодо ворожих дронів та повідомили, що БпЛА на півдні Чернігівської області рухаються в напрямку Київської.

Крім того, «Шахед» з півночі Чернігівської області летить через Білорусь у напрямку Прип'яті на півночі Київської області.

Українців закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України 11 листопада о 22:07 пролунав відбій повітряної тривоги, яку оголошували через зліт ворожого БпЛА.  Повітряна тривога у Києві тривала 39 хвилин.

У Кривому Розі 11 листопада окупанти вдарили по п’ятиповерхівці: є поранені.  Під завалами можуть перебувати люди.

Цього ж дня пізно ввечері під час повітряної тривоги в Харкові війська РФ завдали по місту ракетних ударів.

За попередньою інформацією міського голови, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Гром-1Е».

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Теги: системи ППО Київщина росія війна

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