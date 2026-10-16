На Волині внаслідок атаки РФ загинув чоловік: двоє його синів захищають Україну

У Маневицькій громаді 17-19 жовтня 2026 року оголосили днями жалоби за загиблим

Унаслідок російської атаки на приватне підприємство в селищі Маневичі Волинської області загинув працівник Олександр Деркач, 1962 року народження. Двоє його синів нині захищають Україну від російської агресії. Про це повідомив голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк, пише «Главком».

Російські безпілотники атакували підприємство 16 жовтня. Олександр Деркач був жителем села Велика Яблунька та присвятив роботі на цьому підприємстві понад десять років. У загиблого залишилися дружина Світлана Миколаївна та троє синів. Двоє з них – Віталій і Дмитро – нині служать у війську та захищають Україну від російської агресії.

Олександр Деркач був жителем села Велика Яблунька та став жертвою атаки окупантів фото: Олександр Гаврилюк

Унаслідок атаки також поранення отримали восьмеро працівників підприємства. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Інші семеро зазнали травм різного ступеня тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.

У Маневицькій громаді 17-19 жовтня 2026 року оголосили днями жалоби за загиблим. Відповідне розпорядження підписав голова селищної ради Олександр Гаврилюк.

У цей період на адміністративних будівлях селищної ради, комунальних підприємств і закладів, а також державних установ та організацій на території громади приспустять Державний Прапор України.

Крім того, у населених пунктах громади обмежать проведення розважальних і концертних заходів та заборонять звучання розважальної музики в закладах.

Варто нагадати, що унаслідок атаки на приватне підприємство «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах Волинської області загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Волинської ОВА Романа Романюка.

«Загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще вісім травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває», – йдеться у повідомленні.