Президент «Енергоатому» так і не задекларував будинок тещі, де мешкає – «Схеми»

Раніше журналісти виявили, що теща президента «Енергоатому» влітку 2023-го року придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 млн грн, і там оселився сам держпосадовець з родиною

Журналістам вдалось вирахувати цей будинок за допомогою відкритого публічного акаунту у соцмережі доньки президента «Енергоатома»

Президент «Енергоатому» Петро Котін в декларації за 2023 рік не вказав проживання у будинку в елітному селищі під Києвом, що раніше встановили у розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода). Журналісти виявили, що теща президента «Енергоатому» влітку 2023-го року придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 мільйонів гривень, і там оселився сам держпосадовець з родиною. При цьому, йшлося у розслідуванні, для купівлі цього майна, а також ще трьох ділянок у селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень, родичка Котіна не мала достатніх офіційних доходів. У письмовому коментарі «Схемам» Петро Котін підтверджував, що відвідує цей будинок, і обіцяв відобразити це в декларації.

Так у майновій декларації за 2023 рік, поданій 29 березня цього року, Петро Котін вказав, що мешкає в квартирі у Києві площею 156 квадратних метрів, яка належить його дружині.

Натомість «Схеми» з’ясували, що у червні 2023 року мати дружини Петра Котіна стала власницею житлового будинку із земельною ділянкою під Києвом, де оселився сам держпосадовець. Це двоповерховий маєток загальною площею 288 квадратних метрів, що має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для мешканців котеджного містечка. Згідно з договором купівлі-продажу, будинок і земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них – 6 із половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю.

Котін в декларації за 2023 рік не вказав проживання у будинку в елітному селищі під Києвом фото «Схеми»

Журналістам вдалось вирахувати цей будинок за допомогою відкритого публічного акаунту у соцмережі доньки президента «Енергоатома», яка з червня 2023-го року регулярно публікувала звідти фото та відео.

Жкрналісти-розслідувачі зафіксували, як службова автівка, якою користується президент «Енергоатому», заїжджає на територію, де розташований цей маєток. Згодом це ж саме авто «Схеми» помітили біля входу в головний офіс «Енергоатому».

У відповіді на запит «Схем» напередодні публікації розслідування Котін визнавав, що дійсно користується цим будинком. «Я дійсно відвідую це помешкання і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, строк подання якої ще не настав», – повідомив Котін в грудні 2023 року.

На запитання журналістів, чому посадовець так і не відобразив проживання у цьому будинку в декларації за 2023 рік, Петро Котін поки не відповів.

Окрім будинку, теща Котіна у 2021 році придбала три земельні ділянки – сукупно це 30 соток – в іншому елітному селі у Київській області. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько 40 тисяч доларів (або понад мільйон гривень за тодішнім курсом).

Для придбання всього цього майна теща Котіна не мала власних офіційних доходів, йдеться у розслідуванні. Як і її чоловік, тесть Котіна. Дружина Наталія Котіна, відповідно до публічних декларацій президента «Енергоатому», не мала ані заощаджень, ані заробітної плати, щоб допомогти своїй матері купити все це майно.

У письмовій відповіді на запит «Схем» керівник держпідприємства назвав декілька джерел коштів, що дозволили його тещі придбати вищезгадане майно. Зокрема, це, за його словами, заощадження її родини «за понад 50 років трудової діяльності»; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації.

«За її словами, головною причиною ухвалення нею такого рішення були прийнятні ціни, за якими попередні власники запропонували на продаж зазначене майно. На той момент ці ціни відповідали поточним ринковим умовам з урахуванням статусу та стану майна», – зазначив Котін у відповіді «Схемам».

У січні 2024-го року в Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що розпочали моніторинг способу життя президента «Енергоатому» Петра Котіна. Про це йшлося у відповіді НАЗК на звернення групи народних депутатів від «Голосу». В основу звернення нардепів лягли факти з розслідування «Схем».

Нагадаємо, народні депутати з фракції «Голос» подали заяви до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції на президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Він зазначив, що в основу заяви поклали дані з сюжету «Схем».