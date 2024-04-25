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У російському Омську раптово спалахнули ємності з нафтопродуктами (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
У російському Омську раптово спалахнули ємності з нафтопродуктами (відео)
На місці працюють 58 рятувальників і 15 одиниць техніки
фото: скріншот відео

До гасіння було залучено два пожежні поїзди

У четвер, 25 квітня, в Омську сталася масштабна пожежа на Красноярському тракті – горять три ємності з нафтопродуктами. Про це повідомляє МНС Росії.

«На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередньо, площа пожежі – 500 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють 58 рятувальників і 15 одиниць техніки. Крім цього, до гасіння було залучено два пожежні поїзди.

Нагадаємо ,у ніч на 24 квітня безпілотники нібито атакували Воронезьку область. Про це заявив губернатор області Олександр Гусєв. У соцмережах з'явилися кадри пожежі у Воронежі, яка, ймовірно, сталася на території нафтопереробного заводу.

Також тої ж ночі у Смоленській області Росії виникли пожежі на двох паливо-енергетичних об'єктах. Місцева влада заявила, що регіон нібито опинився під атакою безпілотників.

До слова, у ніч на 20 квітня у Кардимівському районі Смоленської області РФ унаслідок нібито атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу Росії. Про це заявив губернатор регіону Васілій Анохін у Telegram. Він не назвав конкретний об’єкт, але ймовірно, йдеться про нафтобазу компанії «Лукойл».

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Теги: відео пожежа росія

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